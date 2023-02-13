美军击落第四个神秘飞行物 称8角形或有其他解释

美国/气球

据美国五角大楼表示，美国军用战斗机周日稍晚在休伦湖上空击落了一个八角形物体，这是自疑似中国监视气球使北美安全部队处于高度戒备状态以来的最新事件。该飞行器被排除是气球，更是物体。美军官员称，该飞行物“不排除关联外星人或任何其他解释。”

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据路透社消息，美军在休伦湖上空击落了一飞行物。这是一周多一点的时间里，美国导弹在北美上空击落的第四个飞行物体。

中国外交部表示，不了解美国最近击落的三架飞行物的信息。

负责保卫美国领空的美国空军将军格伦范赫克 VanHerck告诉记者，军方无法确定最近的三个物体是什么，它们如何在高空飞行，或者它们来自哪里。

据格伦范赫克称，“出于某种原因，我们称它们为物体，而不是气球。

格伦范赫克还担任北美航空航天防御司令部 (NORAD) 和北方司令部负责人。格伦范赫克说他不排除外星人或任何其他解释。他并许诺，“我会让情报界和反情报界弄清楚这一点。”

但另一位不愿透露姓名的国防官员随后表示，军方没有看到任何证据表明这些物体是外星人。

五角大楼发言人帕特里克·莱德准将在一份官方声明中说，在乔·拜登总统的命令下，一架美国 F-16 战斗机于当地时间下午 2 点 42 分在美加边境的休伦湖上空击落了该物体。赖德说，虽然它没有构成军事威胁，但该物体在 20,000 英尺（6,100 米）高空飞行时可能会干扰国内空中交通，并且它可能具有监视能力。

一位不愿透露姓名的美国官员表示，该物体的结构似乎是八角形的，绳索悬垂但没有可辨别的有效载荷。

路透社称，这一事件引发了人们对最近几周北美天空出现的大量不寻常物体的质疑，并加剧了与中国的紧张关系。

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