一自称是前俄军机工程师男子向美国寻求庇护，称愿提供军事机密

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根据雅虎新闻获得的一份非保密的美国海关和边境保护局（CBP）报告，一名自称是俄罗斯军用轰炸机工程师的男子携家人去年12月底开车来到美国西南边境，寻求庇护，并表示愿意透露一些俄罗斯最严密的军事机密。

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据雅虎新闻13日报导称，这名男子和他的家人乘坐一辆装甲SUV抵达美墨边境，要求进入美国，因为他担心参加支持被监禁的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反普京抗议活动而受到当局迫害。然后他告诉美国海关和边境保护局官员称，他有美国政府希望获得的信息。

根据雅虎新闻获得的一份日期为1月11日的美国海关和边境保护局非机密报告，该男子称他是一名土木工程师，“他过去的工作包括......从2018年到2021年在俄罗斯中西部喀山市的图波列夫飞机制造厂制造一种特定类型的军用飞机”。报告写道：“他将飞机类型描述为‘攻击型飞机’，并说其‘被称为白天鹅-图160，是最大的军用飞机’。”

报导指，美国海关和边境保护局报告是由该机构的国家边境安全情报观察编制的每日综述项目，其目的是突出新出现的趋势或值得注意的事件，供领导参考。这一中心在该段后面添加了一个粗斜体的评论，详细说明了这一自称俄罗斯工程师男子的到来和就业情况，并解释了为什么他的信息可能是有价值的。

上述的报告还写道：“图-160白天鹅，也被北约代号为‘海盗旗’，据说是俄罗斯库存中最先进的战略轰炸机，在乌克兰战争中也被用于战术空袭。根据公开来源的报告，在过去的几年里，图波列夫工厂正在进行一项该机改进型的主要新的建造计划以及现有该机的升级计划”。

美国海关和边境保护局拒绝对此事置评，理由是机构政策“既不确认也不谈论可能被不当披露的、标明为执法敏感或仅供官方使用的内部文件”。报导指，一位高级军事情报官员说，随着美国继续游说盟国向乌克兰运送军事装备，有关这架特定战机的细节将构成有价值的信息，这架战机在该工程师所说的工作期间经历了重新制造和升级。

这位官员解释说：“如果他们把改造后的轰炸机改装成能发射高超音速导弹，现场负责人会知道吗？他可能知道。而这将是一个真正的重大问题，如果白天鹅被改装为发射高超音速导弹。他们速度快，从更远的地方发射”。其补充说：“我们没有任何东西可以防御高超音速导弹，也就是说，爱国者系统和我们提供给乌克兰的所有其他东西，都没有用。”

报导指，这名男子的名字和他抵达美国的细节被列入美国海关和边境保护局对全国和世界范围内的非保密的每日综述项目中。这份报告包括一个寻求庇护者的全名和详细信息是非常不寻常的，也可能是史无前例的，更不用说有人声称愿意提供外国对手的军事机密，这些国家追捕和毒害、“不小心坠楼”或以其他方式杀害叛逃者。

报导称，在几位官员对该男子的安全表示担忧后，雅虎新闻隐去了他的姓名和他抵达并申请庇护的细节。受访的每个人都说，他们对该男子的身份和详细的工作经历被列入美国海关和边境保护局的非保密报告感到惊讶。据雅虎新闻阅读过该报告的三位美国政府官员说，在美国海关和边境保护局报告流传的前后，有几份机密简报似乎包括了关于这名男子的信息。这些官员以外国军事叛逃者的高度机密性为由，不愿意提供任何其他细节。

当有人出现在美国入境口岸要求入境并声称拥有美国政府感兴趣的信息时，美国海关和边境保护局和国土安全部的任务是核实所提供的信息。如果信息被证实是真实的，并且此人被认为是可信的，他们就会被转交给联邦调查局。报导提及，在大约一周半的时间里，美国海关和边境保护局和国土安全部努力核实该男子的身份和以前的工作地点。据两位政府官员说，到1月11日左右，他被认为是可信的，对美国有潜在的兴趣，并被转交给联邦调查局作进一步询问。上述三个政府机构均未回复雅虎新闻的置评请求。

报导称，该工程师据信在美国境内，仍在接受美国官员的询问。他很可能被问及该轰炸机生产的重启事宜，以及据信在该男子担任“现场经理”期间所进行的改进或升级版本。他还可能被问及与该轰炸机无关的事项，这可能包括从飞机生产设施使用的电子邮件系统、软件、人员配置和制造商等一切内容，这些信息可能被用来进行有针对性的网络攻击或用于情报收集或其他工作。

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