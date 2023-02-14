特鲁多：被击落的不明物体显示出某种模式

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据加拿大广播公司（CBC）报导，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）2月13日向媒体表示，过去一周在北美上空被击落的四个物体可能彼此之间有某种联系。特鲁多在加拿大西北部育空地区与加拿大武装部队和皇家骑警人员会面后对记者说，有理由相信，在如此短的时间内发现这四个物体并非巧合。

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特鲁多表示，捍卫加拿大的领土完整和主权“很少像现在这样重要”。他说：“这是一个非常严重的情况，我们正在极端地认真对待，我们为保护北美空域所采取的行动，我们为回收和分析这些物体所采取的行动，捍卫我们的领土完整、我们的主权的重要性，很少像现在这样重要。”

周日，美国军方在密歇根州靠近加拿大边境的休伦湖上空又出动战机击落一不明物体，这是近八天内美国军机在美加上空进行的第四次同类行动。其中有两个物体被击落后落入加拿大境内。特鲁多说：“很明显，这里面有某种模式”。他表示：“在过去的一周里，我们在很大程度上看到了这种情况，这引起了我们的兴趣和密切关注，这也正是我们正在做的。”

特鲁多强调，这是“一个非常严重的情况”，并承诺加美两国都在采取措施捍卫领土完整，使其免受可能的威胁。美国和加拿大没有公开确认后三个被击落物体的来源。特鲁多说，加拿大空军和皇家骑警正在领导一项联合任务，前往育空地区的物体被击落的地方。

特鲁多指出，北部地区的寒风天气使搜寻碎片的工作变得困难。他说，这个不明物体是在人口稀少的育空地区被击落的，无论找到什么，都可能构成安全风险。他表示，尽可能多地回收碎片，以了解到底是什么东西进入了加拿大的领空，这是至关重要的。特鲁多说：“北美防空司令部的最高层正在进行许多分析”。他补充说，加拿大空军和皇家骑警的“最好的资源”已被部署，以处理回收工作。

此外，加拿大渔业、海洋及加拿大海岸警卫队事务部长梅丽乔 （Joyce Murray）介绍称，加拿大海岸警卫队的一艘多任务轻型破冰船很快将在美加交界的休伦湖帮助回收“关键搜索区”的碎片。加拿大官员周一告诉记者，在休伦湖上空被击落的物体首先在该国阿尔伯塔省上空被发现。

加拿大官员们说，他们无法明确说明这些物体是什么，但加拿大军方官员普雷沃（Paul Prevost）少将说，其中一个是“疑似气球”。他说，确定这些物体的位置是确定其目的的第一步。加拿大皇家骑警发言人麦吉利斯（Sean McGillis）说，受天气原因影响，搜索队不能保证一定能找到这些物体的碎片。

在野的加拿大保守党领袖博励治（Pierre Poilievre）发表声明称：“这些对我们国家主权的多重和明确的侵犯应该给特鲁多自由党人敲响警钟，他们未能打击日益增长的威胁，特别是来自北京的共产党的威胁”。他称：“击落气球是正确的做法。但在贾斯汀·特鲁多执政8年后，加拿大无法捍卫自己”。

加拿大副总理兼财政部长弗里兰（Chrystia Freeland）此前承诺在6年内投入大约49亿加元，以实现北美防空司令部的现代化，并取代用于探测空中威胁的老化的北方预警系统。这笔钱将帮助加拿大和美国建立一个新的“北部通道”监视系统。上个月，特鲁多政府还签署了从美国购买F-35战斗机的最后一份合同，以取代老化的CF-18战斗机。加拿大将购买88架F-35战斗机，预计将在2026年开始交付。

针对为什么不是加拿大空军的军机击落不明物体的质疑，特鲁多说，美国空军在育空地区击落该物体是因为他们部署在阿拉斯加州的战斗机距离更近，而不是因为加拿大自己没有能力击落该物体。他说，美国人迅速将其击落，以免该物体在黑暗中漂移。

特鲁多说：“北美防空司令部（NORAD）是世界上唯一的领土防御联合司令部之一，我们将继续以无缝、综合的方式工作。我们并不关心谁的功劳。我们更关心的是我们所寻求的结果。”

据美国有线电视新闻网（CNN）周一获得的一份美国国防部向国会议员们提供的备忘录，周六在加拿大北部领空被击落的不明物体似乎是一个“小型金属气球，下面有一个拴系的有效载荷”。该备忘录提供了最近几天被击落的三个不明物体之一的首个官方细节，该物体之前被描述为一个“圆柱形物体”。备忘录说，该物体在被击落前穿过了“美国敏感地点”附近。

五角大楼官员还写道，周日在密歇根州休伦湖上空被击落的物体，在被击中“随后慢慢下降”到水中。一位不愿透露姓名的美国官员告诉路透社称，该物体似乎是八角形结构，上面挂着绳子，但没有明显的有效载荷。

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