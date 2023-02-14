美军机周日对休伦湖上空的不明物体发射的首枚导弹失手

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据美国有线电视新闻网（CNN）援引三名知情人士的话报导，周日一架F-16战斗机向密歇根州休伦湖上空附近的不明物体发射的第一枚导弹没有击中目标。五角大楼和白宫此前没有披露这一消息。

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官员们告诉福克斯新闻称，周日在密歇根州天空击落一个不明物体的美国军机在休伦湖上空的第一次尝试中失手。这架美国空军F-16战斗机当时使用了响尾蛇导弹攻击目标。 一位官员说：“第一枚响尾蛇热寻导弹没有击中目标”。尚不清楚那枚失手的导弹最终落在哪里。第二枚导弹击落了目标。每枚响尾蛇导弹的价格超过40万美元。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周一向媒体介绍称：“在休伦湖，美国北方司令部和美国海岸警卫队以及联邦调查局正在与加拿大人密切合作，开始寻找碎片的行动”。他称，“由于回收工作是独特的，时间表也将是独特的。”

五角大楼此前表示，美国总统拜登在当地时间周日下午2点42分之前，指示一架F-16战斗机发射一枚AIM-9x导弹，击落一个在休伦湖上空近2万英尺（6096米）处飞行的空中物体。这次击落是自2月4日中国高空监视气球在南卡罗来纳州上空被击落以来，北美上空第四个被击落的物体。美加当局正在努力从两国境内的四个不同地点回收残骸。

CNN报导指，北美空防司令部司令兼美国北方司令部司令、空军上将范赫克(Glen VanHerck)周日曾告诉记者，由于该物体体积小，战斗机获取和瞄准该物体很困难。他表示，雷达制导的导弹将有“较低的成功概率”，因为该物体的体积很小，这也使得同样难以使用航空机枪将其击落。范赫克说：“每一种情况下的飞行员都认为，由于尺寸的原因，这确实是无法实现的”。

据悉，飞行员选择使用短程的AIM-9X响尾蛇导弹，这种导弹能够看到一个物体和周围地区的热度对比。但即使如此，消息人士说，第一枚导弹未能击中休伦湖上空的物体。目前还不清楚这枚导弹发生了什么。“在每一种情况下，我们都采取了极其谨慎的态度，以确保我们限制潜在的附带损害，”范赫克周日说，尽管他当时没有透露首枚导弹失手。

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