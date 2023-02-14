美国从第一个被击落的中国气球回收了关键传感器

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美国军方报告已从 2 月 4 日被一架美国战斗机在南卡罗来纳州海岸击落的疑似中国间谍气球中回收了关键电子设备，其中包括可能用于情报收集的关键传感器。

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据路透社报道称，美国军方称已从被击落的中国间谍气球中回收关键传感器。据美国军方北方司令部13日报告称：“工作人员已经能够从现场回收大量碎片，包括所有已识别的优先传感器和电子部件以及结构的大部分。”

北京否认是政府间谍船的中国气球在美国和加拿大上空飞行了一周，然后由拜登下令将其击落。这一事件导致华盛顿和北京之间的关系紧张，导致美国国务卿布林肯推迟访华。事件还导致美国军方在天空中搜寻雷达未捕获的其他物体，更导致在周五至周日的三天内发生前所未有的另外三起击落事件。

美国军方和拜登政府承认，关于最新的无人驾驶物体的很多信息仍然未知，包括它们如何保持在高空、由谁建造以及它们是否可能一直在收集情报。

周一，美国国防部长劳埃德奥斯汀试图让美国人对不明物体带来的风险保持冷静。奥斯汀在抵达布鲁塞尔参加北约会议时对记者说，“我想向美国人保证，这些物体不会对地面上的任何人构成军事威胁。”但他承认，“然而，它们确实对民用航空构成威胁，并可能构成情报收集威胁。”

美国军方表示，鉴于这些物体体积较小且缺乏传统雷达信号，瞄准最新物体比击落中国间谍气球更困难。

路透社引述一位不愿透露姓名的美国官员说，周日，一架 F-16 战斗机最近一次击落不明物体时用了两枚响尾蛇导弹，其中一枚未能击落目标。

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