美国底特律一校园又发枪击案酿3死 枪手自杀

美国/枪击案

据美国警方消息，美国底特律以西的兰辛市一个学校校园发生枪击案，枪手杀死3人、枪伤5人，枪手遭警方击中受伤，面对大规模的围捕，最后饮弹自杀。

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据本台引述美国密歇根州立大学（MSU）区代理警察局长克里斯-罗兹曼（Chris Rozman）说，2月13日星期一晚上8点后不久，一名男子在密歇根州兰辛大学的一栋大楼里开火，然后前往另一个地方，随后那里传出枪声。据警方确认，有三人死亡。据校警在推特上说：除此之外，还有五名受害者被送往医院。据当地执法部门称，几名伤者情况严重。

当地调集数百名警察搜寻嫌疑人，凶犯的照片已经公开发布：显示一个穿着牛仔夹克、红色鞋子和棒球帽的矮小黑人男子。当地时间午夜过后不久，警方宣布枪手在离枪击现场不远的地方自杀："嫌犯是在位于MSU校园外自杀。"

据消息称，枪击事件发生后，警方迅速赶到现场，并命令学生和校园内的工作人员留在室内。该大学暂停所有活动48小时。警方还拒绝提供受害者的详细信息，特别是他们是学生还是大学工作人员。他们无法说明枪手是否与这所美国最好的大学之一有任何联系，但表示他们不知道该机构最近受到任何威胁。该大学有近5万名在MSU注册的学生-

该报道称，美国正在为枪支在国内的传播和美国人容易获得枪支而付出沉重代价。在美国，枪支数量人口比肩：每三个成年人中就有一个拥有至少一把枪，几乎每两个成年人中就有一个住在有枪的家里。这种拥枪的后果是美国与枪支有关的死亡率非常高，其他发达国家无法比拟。

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