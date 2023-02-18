美国再爆枪击案 南部小镇6人被枪杀

美国枪击案

美国周五再爆枪杀案，嫌犯在南部密西西比州的一个小镇上行凶，6人遇害，据当地警长办公室发表的一份声明，杀害6人的同一名枪手。

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泰特县警长办公室在它的脸书页面上说"今天（2月17日）早些时候，在阿卡布特拉的三个不同地点发生了一系列枪击事件，导致6人死亡，"。法新社称，据美国有线电视新闻网CNN的报道，警长办公室说，嫌犯在阿卡布特拉（Arkabutla）一家商店的停车场开火，杀死了一名驾驶汽车的男子。随后，他去了附近的一所房子，杀死了他的前妻。在邻居的房子里，警方还发现了另外两具尸体，并认为受害者可能是嫌犯的亲戚。

"够了！"

当一名警员发现了一辆符合嫌疑人特征的汽车并进行追捕后，这场连环杀人案才结束了。嫌犯最后在在一栋房子的车道上被抓获。在房子附近，警方还发现了两名死者，一人在一辆车里遭到杀害，另一名死在道路上，枪杀案的死亡人数达到6人。警长办公室说，嫌疑人的身份已经确认，是52岁的理查德-戴尔-克鲁姆，并被指控犯有谋杀罪。密西西比州州长塔特-里夫斯（Tate Reeves）在一条推文中说："相信他是单独行动的"，并补充说 "枪杀的动机尚不清楚"。州长还要求 "为这一悲惨暴力事件的受害者及其家人祈祷"。

周五晚间，美国总统拜登是一份声明中怒吼："够了"。他指出，在2023年开始的48天里，"国家已经遭受了至少73起大规模枪击事件"。拜登说："仅有想法和祈祷是不够的"，"枪支暴力是一种流行病，国会现在必须采取行动"。

法新社指出，在密歇根州立大学校园发生大规模枪击事件后，拜登在星期二已经说过 "够了"。尽管在枪支管制立法方面进展缓慢，拜登仍然呼吁国会恢复1994年至2004年的全国突击步枪禁令。但是，遭到共和党人的反对，他们声称自己是宪法规定持枪权的捍卫者，而且自1月以来，共和党在众议院中以微弱的多数占据了优势。

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