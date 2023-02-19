美加终止搜寻被击落的三个不明物体残骸

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据美国全国公共广播电台报导，美国和加拿大对本月早些时候被击落的三个不明飞行物的搜寻任务现已结束，没有发现任何碎片。

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美国北方司令部在周五发表的新闻稿中说，该部门取消了在阿拉斯加州死马镇（Deadhorse）附近和密西根州休伦湖的搜索作业，这些搜索涉及“空中图像和传感器，表面传感器和检查，以及地下扫描”。美国还取消了这两个地点的空中和海上安全警戒线。

此外，加拿大皇家骑警周五发表声明称，“已决定停止在育空地区对2月11日被击落的空中物体的搜索工作。最高概率的区域已经被搜索过了，没有找到残骸”。该声明补充说：“鉴于已经发生的降雪，发现该物体的可能性越来越小，以及目前认为该物体与证明特殊搜索努力的情况无关，加拿大皇家骑警正在终止搜索。”

美国和加拿大官员都表示，受天气条件影响，如海冰不稳定和降雪，给对这三个被击落的不明物体的残骸搜索带来了困难。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比（John Kirby）曾警告说，要确定这些物体是什么，将在很大程度上取决于能否找到它们被击落后留下的碎片。他当时说：“我们可能无法百分之百地确定这一点，除非或直到我们能够找到残骸并对其进行分析”。

随着搜索活动的结束，最可能公开的是美国总统拜登（Joe Biden)周四对这三个物体的笼统描述。在面向全国的一次演讲中，拜登说这些东西可能与私人公司有关，或与娱乐或科学研究有关，而不是由中国或任何其他外国发送的。白宫周六表示，对这些物体没有其他评论。

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