黑莉称如果她是总统 绝不会让中国派飞间谍气球

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美国2024 年共和党总统候选人尼基·黑莉前日告诉美国媒体说，如果她是总统，中国至始就不会发射间谍气球飞至美国。

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据布赖特巴特新闻 (Breitbart News)，已经宣布要竞选2024年总统的尼基·黑莉(Nikki Haley) 称，如果她是总统，中国一开始就不会发射间谍气球。黑莉是南卡罗来纳州前州长，后来担任时任总统特朗普领导下的美国驻联合国大使，上周开始了她的总统竞选活动，她在前往新罕布什尔州和爱荷华州竞选之前接受了布莱巴特新闻的独家采访。

黑莉称，“让我们明确一点：如果我是总统，中国一开始就不会放气球，”黑莉告诉布赖特巴特新闻，“中国放气球的原因是他们看到我们在阿富汗败落，然后看到我们让俄罗斯吞并克里米亚，然后看到俄罗斯入侵乌克兰。美国真的什么都没做。他们眼睁睁地看着拜登为了达成伊朗协议而妥协。所以他们说'让我们不理会它'。我们看起来有多虚弱，以至于中国能够将气球送过我们的边界？是什么让拜登花了这么长时间？他们应该在气球进入之前就捕获它。我们需要去 NORAD 并责问说‘你在做什么？我们需要让中国承担责任。拜登他们没有要求这一点。”

当被问及她作为总统具体会做什么来追究中国的责任时，黑莉告诉布赖特巴特新闻说，现在是两党领导人开始全面区别对待中国的时候了。她说，美国需要保护供应链，阻止中国窃取知识产权，阻止中国在美国大学建立影响力。

“我们必须开始以不同的方式对待中国。长期以来，共和党人和民主党人认为，如果我们对中国友善，他们就会像我们一样。” 黑莉说。“他们不想像我们一样。他们是共产党。他们视西方为魔鬼。他们视西方为罪恶。他们不想按照我们的方式行事。我们要做的是我们必须停止对大学资助，我们必须停止知识产权被窃取，我们必须建立起我们的军队，让他们知道我们是认真的，我们必须确保他们知道什么时候你把一个气球越过我们的边界，这是要付出代价的。我们必须开始确保我们的供应链专注于美国并专注于我们的盟友。我们不需要与中国进行贸易，尤其是涉及国家安全项目时。”

在接受布赖特巴特新闻采访时被问及她是否将美中之间的冲突视为第二次冷战时，黑莉说这取决于中国的做法。

黑莉说，“这取决于中国。我们要做的是让中国知道我们对他们的警戒。”黑莉说，“如果我们让他们知道我们对他们的警戒，他们就不会惹我们。问题是他们可以看出拜登甚至没有发觉，这让美国人仰望天空时，看到中国的间谍气球，这是美国长期以来面临的最大尴尬。这对国际世界来说也非常有说服力。我们必须纠正它。”

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