中国监测气球：美国发布U2飞行员自拍照

美国/中国/气球

美国国防部公布了一张飞行员从U2间谍飞机驾驶舱对中国监测气球所拍摄的高空自拍照，该U2飞机升空在被华盛顿指控收集情报的中国监测气球周围飞行，在美国军方摧毁该气球的前作观察。

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据法新社说，中国该气球按中国描述是"用于研究目的的民用气球，主要用于气象观察"。但在美国总统拜登的命令下于2月4日被击落。

这一事件加剧了华盛顿和北京之间的紧张关系。美国认为该气球是由中国军方控制的，是北京出于间谍目的派往五大洲40多个国家的一个气球。

据五角大楼22日发布的照片显示，2月3日，该白色气球漂浮在美国中部的一片广袤土地上，被U2飞机的飞行员观察到。在照片中，气球下面可以看到太阳能电池板，飞行员的头盔在前景中。

第二天，一架F-22战斗机在南卡罗来纳州海岸附近的大西洋上空击落了这个气球，五角大楼指控称这气球是对美国 "主权 "的 "不可接受的侵犯"。

这张照片首先在专门网站 "今日龙女 "上流传，因U2飞机通常被昵称为 "龙女"。五角大楼发言人萨布丽娜-辛格在周三的新闻发布会上证实了照片的真实性。

美国媒体对这张照片新闻进行扑捉。CNN电视台早些时候曾报道说，这张自拍照片"在北美防空司令部（NORAD）和五角大楼都已经具有传奇性地位。

据法新社说，U2侦察机被设计为在高达21,000米的高度飞行，以刺探敌方领土，据说是世界上最难飞行的飞机之一。它是美国空军的老飞机，当1960年其中一架在苏联上空被击落后，U2就更出名了。

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