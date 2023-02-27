加拿大多党派呼吁就中国干预选举报道展开调查

加拿大/政治/中国

据加拿大“环球新闻网”报导， 加拿大新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）呼吁总理特鲁多（Justin Trudeau）对中国干预选举的指控进行公开调查。正是在辛格领导的该党的支持下，特鲁多的自由党得以在2021年联邦大选后继续以少数政府执政。辛格在2月27日的一份声明中说，虽然他的政党接受2021年的大选结果，但最近媒体报道中提出的关于外国干预选举的严重指控需要进行“彻底、透明和独立的调查”。

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加媒《环球邮报》上周报导，加拿大安全情报局（CSIS）的秘密和绝密文件称，北京曾试图确保在2021年加拿大联邦大选中自由党的少数政府得以保存，最大反对党-保守党的数名候选人在竞选中失败。该消息登报后，特鲁多一直坚称，只有加拿大选民才能决定上一次联邦选举的结果。他上周四在出席新闻发布会时表示：“我们对泄密事件非常关注，特别是因为这些泄密事件中有很多不准确的地方。”

特鲁多当天向媒体表示：“该大选的诚信得以保持”。他补充说：“这并不意味着，我们也从来没有争辩过，没有像中国这样的国家正在努力干预我们的民主制度”。据加拿大广播公司（CBC）报导，特鲁多没有具体说明《环球邮报》报道中提到的哪些部分的泄密是不准确的。

加拿大保守党领袖博励治（Pierre Poilievre）指责特鲁多政府无视中国的干预指控。保守党还于26日发表声明，再次要求特鲁多的主要助手、总理办公室主任特尔福德（Katie Telford）出席加拿大下议院相关委员会的听证会。

特鲁多在上周五告诉媒体称，加拿大必须对外国干预保持“警惕”。在被记者直接问及他是否会对外国干预进行公开调查时，特鲁多说，“欢迎”议会各委员会正在进行的审查，但他没有直接回答这个问题。

报导指，加拿大新民主党领袖辛格在周一的声明中写道：“当加拿大人通过泄露的文件了解到可能的外国干预时，对我们民主的信心就会受到威胁”。辛格称：“阻止据称的中国秘密干预的方法是拒绝为他们保守秘密。一个完全独立和无党派的公共调查是照亮阴暗处的方法。”

此前，中国驻加拿大大使馆发言人通过声明否认了干预加联邦大选、干涉加国内政的指控，并称“这纯属抹黑毁谤，完全是一派胡言。中方对此表示强烈不满和坚决反对。”

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