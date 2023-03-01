美众议院“中国问题特别委员会”首办听证会 称美中竞争关乎“存亡”斗争

美国众议院听证会/中国

成立不久，由共和党和民主党成员组成的美国众议院“中国问题特别委员会” 周二（2月28号）举行了首次公开听证会，议员们强调了他们所指的中国共产党构成的“生存”威胁，并呼吁美国政府作出协调一致的回应。

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据法新社报道，这个听证会是在美中这两个世界最大经济体之间最近的争端使关系恶化之后举行的，美国战斗机击落中国间谍气球刚过几周，华盛顿正指责北京正考虑向俄罗斯运送致命武器。

该委员会主席、威斯康辛州共和党众议员麦克·加拉格尔（Mike Gallagher）在听证会的开场白中说，“我们可以称之为‘战略竞争’，” “但这不是一场礼貌的网球比赛，而是关乎21世纪的生活将是什么样子的存亡斗争，最基本的自由正面临威胁。”

委员会听取了前国家安全官员、一名中国民主活动人士和一位美国某制造业协会代表的证词。他们的证词涉及内容广泛——从压制人权到中国对其邻国的军事和经济胁迫。

华尔街日报报道引述了参与筹备此次听证会的人士说，虽然大部分证词和分析已不是第一次听说，但该委员会的陈述意在传达一种强有力的信息。此次听证会在晚间举行，以吸引更多公众关注，听证会上展示了有关美国对华贸易逆差和制造业工作岗位流失的图片，以及记录中共的压制性政策和中国领导人习近平关于让中国取代美国成为世界超级大国愿景的视频。

听证会被一名抗议者短暂打断，这人穿着一件印有 "中国不是我们的敌人 "的T恤从公共座位上站起来。当她被赶走时，另一名抗议者喊道："这个委员会是在炫耀武力，与和平无关"，这个人也被赶了出去。法新社说， 对于前总统特朗普的前国家安全顾问H.R.麦克马斯特来说，这次中断说明美国国会需要揭示北京执政党进行的 "侵略的真实性质"。

特朗普政府的中国顾问博明在发言时强调了影响力战争对北京的重要性，他说，中国国家主席习近平将宣传视为一种 "魔法武器"。"但这种魔力正在慢慢消失，"他告诉议员们，美国政府应与那些在中国被禁止的美国科技公司合作，并为中国大众找出一种方法，以规避中国严格的网络审查制度。

中国异议人士魏京生的前秘书，长期从事民主活动的童屹，则关注人权问题，她讲述了于1990年代被判扰乱社会秩序后关进中国劳改营的日子。

报道称，该委员会将致力于解决中国力量在经济、技术和军事领域所带来的诸多威胁。

本周二，中国是华盛顿国会山多个会议的焦点，凸显了中国在外交政策辩论中的核心地位。众议院外交事务委员会就一项由共和党领导的法案进行了辩论，“应对中共进攻性行为的世代挑战”该法案将授权总统乔-拜登完全禁止中国字节跳动的子公司TikTok进入美国。而一个专门讨论科学问题的委员会也质疑中国的竞争对美国研发的影响。

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