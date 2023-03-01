美众院外委会推进授权拜登禁用TikTok的法案

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自华盛顿方面消息，美国国会众议院外交事务委员会3月1日投票决定，授予总统拜登（Joe Biden）禁用抖音国际版TikTok的权力，正反票数反映出两党立场。该委员会的议员们以24票对16票通过了这项措施，授予行政当局新的权力，可禁止已有逾1亿美国用户的TikTok以及其他据信会构成安全风险的应用程式。

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据美国有限电视新闻网（CNN）报导，这项法案于2月24日提出，并由众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）快速推动，其将授权拜登政府根据美国《国际紧急经济权力法》（IEEPA）在全国范围内实施TikTok禁令。

该法案的文本特别提到了TikTok及其母公司字节跳动，并要求拜登总统对这些公司进行处罚，如果政府确定它们可能在知情的情况下将TikTok的用户数据，转让给为中国政府工作或受其影响的“任何外国人士”，最高惩罚措施或包括禁用令。

该法案被称为H.R.1153或《威慑美国技术敌手法案》，它还削弱了一项有35年历史的法律，即《国家紧急经济权力法》的《伯曼修正案》，该修正案禁止美国政府限制电影、照片、新闻和最终的电子媒体等“信息材料”自由进出外国，甚至是那些受到美国制裁的国家。

法律专家甚至一些TikTok网红都将《伯曼修正案》作为在全美范围内禁止TikTok的一个潜在障碍，因为禁令可能违反《伯曼修正案》对电子信息的保护规定。

本周审议的法案则规定，“敏感的个人数据”不符合《伯曼修正案》的保护条件，允许美国政府根据《国家紧急经济权力法》对数据的国际流动进行限制。提出该法案的共和党籍众议员麦考尔表示：“TikTok是一种国家安全威胁......是时候采取行动了”。

麦考尔称：“任何在其设备上下载了TikTok的人都为中共提供了获取其所有个人信息的后门。这是一个进入他们手机的间谍气球”。路透社报导指，众议院外交事务委员会的民主党人反对这项法案，认为审议过程过于仓促，应需要通过辩论和咨询专家来进行尽职调查。

该法案没有准确说明禁令将如何运作，但赋予拜登禁止与TikTok进行任何交易的权力，这反过来可以阻止美国境内的任何人访问或在其手机上下载该应用程序。该法案还将要求拜登对任何“可能 ”向受中国影响的实体转移敏感个人数据的实体实施禁令。

白宫本周给政府机构30天时间，确保TikTok不在任何联邦设备和系统上。此外，美国30多个州、加拿大和欧盟政策机构也已禁止将TikTok下载到政府设备上。

这项法案最终能否过关还不确定，尚需送请众院全体会议和参议院表决，然后才能送交拜登签署。TikTok公司的一位女发言人在表决结束后说：“美国对TikTok的禁令是对向全世界使用我们服务的十亿人输出美国文化和价值观的禁令”。拜登政府没有说明其是否赞成推进该法案，白宫发言人道尔顿（Olivia Dalton）说：“我们将继续研究我们可以采取的其他行动，这包括如何与国会就这个问题进一步合作”。

众议院外交事务委员会民主党籍副主席米克斯(Gregory Meeks)表示，他强烈反对这项立法，但理解对TikTok的担忧。米克斯说：“共和党人禁止其害怕的东西的本能，从书籍到言论，似乎不受约束”。他补充说，该法案将要求政府制裁TikTok和TikTok母公司的其他子公司。

米克斯说，该法案“危险地”宽泛，将要求美国对向中国公司提供半导体芯片和其他设备的韩国和台湾公司进行制裁，因为它对向中国传输数据有广泛限制。

麦考尔在投票后告诉路透社，他预计该法案将在本月送交众院全体会议进行表决。据悉，TikTok的全球CEO周受资上个月在国会山与联邦立法者会面后，将于3月23日出席众议院能源和商业委员会的听证会。

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