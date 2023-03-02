老特鲁多基金会向与中国有关的富商退还20万加元捐款

加拿大/政治/中国

据加拿大广播公司（CBC）报导，皮埃尔·埃利奥特·特鲁多基金会正在退还一名中国政府顾问的价值数万加元的捐款。2016年，中国富商、政府顾问张斌（Zhang Bin）向该基金会捐赠了一笔价值20万加元的捐款。据加媒《环球邮报》报导，加拿大安全官员将这笔捐款与中国政府联系起来。

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以加拿大前总理老特鲁多命名的该基金会主席兼CEO富尼耶（Pascale Fournier）3月1日发表声明称，“皮埃尔·埃利奥特·特鲁多基金会最近几天通过媒体了解到，中国政府与本基金会将收到的2016年20万美元的认捐之间存在着潜在联系。”

声明称：“作为一个独立的、无党派的慈善机构，道德和诚信是我们的核心价值之一，我们不能保留任何可能由外国政府赞助的捐款，也不会故意这样做。鉴于最近的这些指控，基金会已将收到的与捐赠承诺有关的所有款项退还给捐赠人。”

此前，《环球邮报》援引加拿大国家安全部门的一位匿名消息人士报导称，中国政府在特鲁多成为自由党领袖后，似乎把他作为目标。报导提及，一位中国亿万富翁受中方外交官指示，在2014年向老杜鲁多基金会捐赠100万加元，并告诉他，这笔钱将得到全额报销。那是杜鲁多执政的自由党上台前一年。

加拿大通讯社无法立即联系到《环球邮报》的这篇报道的中心人物。该报没有透露消息来源的身份，根据加拿大《信息安全法》，消息来源可能会面临起诉。张本人没有立即回复该报的置评请求。本周一，加拿大总理办公室在一份声明中表示，杜鲁多并不知道张的捐款。

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