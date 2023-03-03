梅西亲家遭到黑社会威胁 指名道姓说等着你梅西

阿根廷/梅西

阿根廷足球巨星梅西在他的家乡罗萨里奥受到了毒贩子的威胁吗？周三晚上，他姻亲的一家超市被十几声枪响击中，这是在这个被有组织犯罪所困扰的城市中常见的敲诈方法。在逃离之前，犯罪分子留下了一个神秘的威胁梅西的信息。梅西暂时想不透究竟是谁跟他过不去。

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梅西在阿根廷的姻亲家商店遭枪击袭击，还被威胁等着你。当地警方赶至现场，调查目前无果。

据本台的报道，梅西在他的家乡罗萨里奥是不是受到了毒贩子的威胁，疑问被提出。周三晚上，他姻亲的一家超市被枪击，枪响10多声。这是在这个被有组织犯罪所困扰的城市中常见的敲诈方法。在逃离之前，犯罪分子留下了一个神秘的威胁纸条。因为涉及梅西，事件引发关注。

在弹痕累累的超市的金属帘子前，有一块纸板，上面写着：“梅西，我们等着你。”

本台在布伊诺斯艾利斯的记者西奥良治报道说，这条手写的信息是直接写给这位七次金球奖得主的，并指责该市的中间派市长与毒品贩子是一伙的。一名目击者证实，在凌晨3点（当地时间）前不久，看到两名男子骑着摩托车，其中一人下车开枪并扔了盒子，然后逃走了。

事件中没有人受伤。

现在问题是：这真的是一种威胁，还是试图在9月的市政选举前诋毁当选官员？第二天早上，市长巴勃罗-哈夫金来到现场，谴责此是"背信弃义 "的行为，并再次呼吁加强联邦部队，打击毒贩子。

一位省级警察官员伊万-冈萨雷斯（Ivan Gonzalez）在Cadena 3电视台说，这条信息 "不是威胁"，而是一种旨在 "吸引注意力"的行为。负责此案的检察官费德里科-雷博拉（Federico Rebola）说，对梅西的妻子安东内拉-罗库佐的家庭 "没有已知的威胁历史"。"我们很担心，这有很大的反响，"他还是对媒体说。"我们有（闭路电视）录像，而且我们正在寻找更多的摄像机记录。

虽然许多罗萨里奥人梦想看到梅西回到纽维尔老男孩俱乐部，即梅西小时候出道的地方，但梅西踢球的老对手罗萨里奥中央队的教练上个月说，由于不安全，许多足球运动员都不愿意来罗萨里奥踢球。

梅西家乡的杀人率是全国平均水平的四倍，毒贩子的恐怖行为经常成为阿根廷媒体的头条。

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