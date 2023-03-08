蔡英文出访中美洲将以“过境外交”方式访美晤麦卡锡

台湾/美国/蔡英文

台湾总统蔡英文近期将出访中美洲，访问友邦危地马拉和贝里斯，并过境美国与美国众议院议长麦卡锡在加州会面。相关行程已经完全安排妥当，台湾与美方并达成了默契，蔡英文将以“过境外交”的方式访美，预计停留加州及纽约，不过是否在纽约时回到康乃尔大学演说，目前还是未知数。

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英国《金融时报》报导，麦卡锡计划与蔡英文在加州会晤，而不是台北，这个“场地的变更”与台湾方面对北京反应的顾虑、以及美中关系紧张有关。

据了解，麦卡锡上任后，曾经释出可能循前众议院议长裴洛西的模式访问台湾，但并没有给台湾明确的时间点，加上美台双方对于裴洛西上次访台引发中共军事演习，都有所顾虑，因此双方达成共识，让麦卡锡和蔡英文在美国见面，让美中台三方减压。

蔡英文这次的中美洲之行，主要是访问友邦危地马拉和贝里斯，过境加州时，除与麦卡锡会晤，也将在里根图书馆发表演说。虽然台湾总统府及外交部都没有对外证实，实际上蔡英文出访的行程的确已经箭在弦上，而且「很快就会成行」并对外宣布，台湾的外交团队已经前往美国沟通，确保蔡英文过境访美的行程顺利。

另据了解，虽然之前外界猜测蔡英英文可能单独访美，但为了保持“零意外”，这趟出访最后仍以“保守模式”规画，因此才安排在出访中美洲邦交国途中，过境美国，对台美双方来说，都是避免刺激中国的方式。

台湾媒体分析指出，蔡政府这波危机管理的目的很明确，就是在降低紧张，并确保华府和北京都能准确解读这项讯息。

分析并指出，在美国本土的华府以外地区会晤麦卡锡，虽然无缘到国会山庄正式拜会，只能在选区碰面，不过蔡英文也是过境之举，不是专程拜访；比起麦卡锡在台湾总统府握着蔡英文的手时，解放军准备出动战机和飞弹的肃杀性，要来得强，还一举兑现了麦卡锡为了抗中友台，几乎要骑虎难下的政治支票。

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