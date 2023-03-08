51%美国人认为保护台湾比美中友好更重要

美国/中国

最新民调显示，51%美国人认为，美国政府采取强硬立场来保护台湾，比与中国保持良好关系更为重要。

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英国《经济学人》（The Economist）杂志与与民意调查机构“舆观”（YouGov）调查结果显示，认为美国“采取强硬立场，让中国不以武力犯台”比“美国与中国维持良好关系”更为重要的人，比例为51%比24%。

在密切关注此一事件的人士当中，持这种观点的比例更高。自称听闻很多台海关系消息的美国民众当中，有70%认为美国应该采取强硬立场来防止中国接管台湾。而美国跨政党人士对此议题的看法趋于一致，55%的民主党人和58%的共和党人都认为采取强硬立场比较好。

自称常听闻台海纠纷的人士则更为倾向支持美军在中国武力犯台时出手干预：63%认为美国应该动用军事力量协助保卫台湾，25%认为不应该。这个问题的意见没有党派落差，民主、共和两党观点出入不大。

3/4的美国人对中国没有好印象，将中国视为敌人的美国人达40%，认为中国对美国不友善的有35%。相对的，美国人大多视台湾是友善的，24%认为台湾是盟友，37%认为台湾是朋友。

过去几个月期间，愈来愈多美国人视中国为敌。2020年之前，持这样想法的美国人仅约1/5或更少。

调查显示，美国民众是否赞成美国派国会领袖团访台？民调发现，48%的美国民众认为麦卡锡应该访台，只有25%的人反对。

众议院前议长佩洛西去年8月访台，民调显示，在民主党人士当中，支持佩洛西去年8月访台和支持麦卡锡访台的人数差不多，分别有44%和46%。共和党人士当中，支持麦卡锡访台的人数则比支持佩洛西2022年台湾行的人多足足1倍，分别有58%和29%。

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