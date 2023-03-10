台湾证实蔡英文出访中美洲将过境美国 蔡麦或互动引聚焦

台湾/美国/蔡英文/过境

台湾政府称总统蔡英文计划出访中美洲并过境纽约和加州，证实了这一访问行程。本周，在美国众议院议长麦卡锡称计划在蔡英文访美时与她会面后，这一访问引起了广泛关注。

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台湾侨务委员会一名官员周四告诉立法委员，在蔡英文从台北出发访问台湾的一些外交伙伴时，该委员会将安排她在美国东西两岸举行侨宴。麦卡锡稍早周二告诉记者，他计划在蔡英文访问期间与她会面。这引发了北京方面的抗议。中国政府把台湾视为中国领土的一部分。

英国《金融时报》(The Financial Times)早些时候报道，这次会面将发生在4月份。台湾外交部未回应关于此次访问时间的询问。台湾外交部发言人刘永健(Jeff Liu)在一份书面回应中说，相关计划仍在筹备中，将在定案后适时向各界说明蔡英文的行程。

美国官员以前在台湾领导人访美期间（通常称为过境）避免与他们会面，以免激怒中国政府。

美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)周三在新闻发布会上表示，蔡英文计划中的行程就像以前台湾领导人的任何一次停留一样，并不代表美国对中国或台湾的政策发生改变。

蔡英文和麦卡锡在美会晤计划可能尤其具有挑衅性；麦卡锡的前任佩洛西(Nancy Pelosi)去年曾访问台湾，促使中国军方发射导弹飞越台湾上空，并以模拟封锁的方式包围台湾。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇本周早些时候称，美国应避免进一步破坏美中关系。他说，中国坚决反对美国同台湾进行任何形式的官方往来。

麦卡锡此前讨论过亲自访问台湾的可能性。华尔街日报说，如果他成行，肯定会引发中国的愤怒反应。但麦卡锡周二说，即使在美国与蔡英文会面，他仍可能访问台湾。他说：“中国不能命令我去哪里或什么时候去。”

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