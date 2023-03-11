美国国会再促拜登颁令解密新冠起源

美国/国会/新冠病毒溯源

美国众议院周五一致投票要求国家情报总监艾薇儿·海恩斯解密有关新冠病毒起源的信息，投票结果为 419 票对 0 票通过。自美国参议院于 3 月 1 日同样以一致同意的方式通过该法案以来，加大了拜登总统政府应允许发布新冠秘密的压力。该法案现在将交由拜登签署成为法律或否决。

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据路透社报道，美国众议院一致支持新冠病毒起源信息解密。几乎自从 2019 年底中国城市武汉报告首例人类病例以来，美国就一直在就冠状病毒大流行的起源展开高度政治化的辩论，当时民主党和共和党都呼吁加大力度反击崛起中的中国。上个月，这场争论再次火上浇油，当时《华尔街日报》首次报道称，美国能源部得出结论认为，大流行病很可能是由中国实验室泄漏引起的。

但北京方面否认了这一评估。

《华尔街日报》称，美国能源部根据一份机密情报报告做出了“低可信度”的判断。美国其他四个机构仍判断 新冠病毒很可能是自然传播的结果，而两个机构尚未确定。

拜登政府官员曾表示，大流行病的起源可能永远不得而知。中国表示，实验室泄漏可能导致大流行的说法不可信。

据众议院情报委员会共和党主席迈克·特纳代表表示，“美国人民需要了解所有方面，包括这种病毒是如何产生的，特别是自然发生还是实验室相关事件的结果。”

众议院情报委员会共和党主席迈克·特纳敦促支持这项解密措施。

众议院情报委员会民主党最高代表吉姆·海姆斯称该法案是重要的第一步。他称，“我希望它能澄清一些猜测，一些谣言。”

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