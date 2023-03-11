美国联邦存款保险公司称接管倒闭的硅谷银行

硅谷银行倒闭

美洲 – 美国国会正在与美联储和联邦存款保险公司FDIC等监管部门进行沟通，讨论如何处理硅谷银行SVB金融集团倒闭问题。这个消息是美国加密货币和区块链数字权威媒体Coindesk3月11日报道的。

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报道说，美国国会众议院民主党众议员玛克辛·沃特斯（Maxine Waters）周五在硅谷银行宣布破产后几个小时与这两家监管机构和美国财政部一起通报了情况。

此外，众议员罗·卡纳（Ro Khanna）周五在推特上发文说，他已经与白宫和财政部讨论了这家银行的状况。

硅谷银行是自2008年金融危机以来发生的最大一家银行倒闭事件。这个事件震动了全球股市，银行业股票集体跳水。

道指下跌345.22，标普500指数下跌56.73，科技股指纳斯达克指数下跌199.46。欧洲和亚洲的股市也都出现了剧烈波动。美国摩根大通、美国银行、富国银行和花旗集团四大银行的股价大跌，总市值蒸发了约500多亿美元。

美国财政部长耶伦也就此事与银行监管机构的官员进行了讨论。耶伦和白宫都表示，他们对相关机构有能力解决这起银行倒闭事件抱有信心。

硅谷银行是美国第16大银行，拥有资产两千多亿美元，主要服务于科技行业的新创企业。一般认为，这家银行投资相对保守，资产组合风险不高，其资产组合中很大一部分是低风险债券。

它的倒闭，主要有两个原因。一是，受到它的一个主要客户加密货币交易所FTX去年倒闭的波及。监管当局对FTX的调查引起硅谷银行客户的不安，触发了挤兑潮。二是，面对挤兑潮，硅谷银行被迫出售210亿美元的优质证券，但这些证券的价值受美联储强力加息影响而大幅贬值，再加上这些证券尚未到期，抛售直接带来18亿美元的亏损。

网上不少业内评论称，如果不是美联储的强加息，硅谷银行以正常价格抛售债券，很可能会筹集到足够资金应付挤兑，避免倒闭。

华尔街日报说，FDIC已经接管了硅谷银行，并已将它所有的存款转移到FDIC新创建的一家实体银行；GFIC表示，从下周一开始，受到保护的储户可以到银行提取25万美元以下的存款。

存款超过25万美元的储户将会收到破产管理证书，在一周后与这家联邦存款保险公司联系商讨解决方案。

多数业内人士认为，这个事件与2008年的金融危机不同，不大可能引起全面的金融风暴。从2008年以后，美国银行业的监管非常严格，银行防火墙都已经建立。另外，事情发生后，美国监管当局迅速出手接管了硅谷银行，控制了外溢效应。

加拿大皇家银行银行分析师卡西迪（Gerard Cassidy）对媒体说，硅谷银行流动性风险引起溢出效应影响有限，华尔街大型银行的资金来源主要是零售存款，而不是集中在科技企业上，因此发生大规模资金逃离的可能性不大。

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