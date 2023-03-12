硅谷银行破产造成科创公司或血流成河之担忧

硅谷银行破产

美国加州硅谷银行的倒闭导致初创企业和私募股权基金存放的数百亿美元遭到冻结，引发对整个美国高科技领域冲击波的普遍担忧。

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硅谷银行曾自称为 "创新经济的金融伙伴"，称美国投资者资助的技术和生命科学公司中，"近一半 "是客户。业务范围甚至包括为初创公司招聘，为新的管理人员提供建议，曾深得业内人士信任，被认为是以前从未见过的真正的合作伙伴。但是现在已经于周五被置于美国监管机构美国联邦存款保险公司FDIC的控制之下，以避免发生内爆。

视频平台胶囊（Capsule）的联合创始人贝内特（Champ Bennett）周五透露，2月中旬该公司第一轮融资时注入的500万美元被寄存在硅谷银行，现在已无法使用。他说很难想象接下来会发生什么，但看起来并不乐观。"他说在过去几小时内与数百名初创企业主的接触，大家正在挣扎，他们都在努力工作，许多人的工资低于市场水平。

法新社指出，银行的有序清算将使每个客户能够收回的25万美元，这是美国联邦存款保险公司保证的最高限额。但根据硅谷银行的年度报告，未受保的存款部分约占委托给该机构的1730亿美元总额的96%。

监管机构周五表示，这些资金的返还将取决于从银行资产出售中收回的金额，这往往是一个漫长的过程，收益也不确定。

据新闻网站Semafor报道，另类投资公司（对冲基金）提出取代银行，立即向硅谷银行的客户公司发放资金。然而，为了做到这一点，后者必须同意放弃20%至40%的存款，对冲基金希望从银行收回全部或部分差额。

法新社引述初创企业孵化器Y Combinator的首席执行官Garry Tan在推特反应说，硅谷银行倒闭的真正受害者是拥有10至100名员工的初创企业，他们无法再支付工资，从周一开始将不得不裁员或解雇员工" 。这位高管还警告说，在一两个月内，可能毁掉了一代美国的初创企业，这关系到美国多年的创新的成果。

对一些人来说，本周硅谷银行和加密货币巨头Silvergate这两家银行本周在几小时内突然的闭，是对金融系统的所谓实力的一个教训。也引发对科技领域其他受欢迎的银行的命运感到担忧，尤其是加州的第一共和银行，其股价在两天内下跌了近30%。

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