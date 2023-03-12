美国宇航龙飞船返回地球 美俄日4人平安出舱

美国/国际空间站/龙飞船

美国太空探索技术公司（SpaceX）的龙飞船搭载4名宇航员离开太空中国际空间站，降落在美国佛罗里达州海域，平安返回了地球。共5个多月的逗留期间，国际空间站绕地飞行2512圈，飞行距离超过1亿公里。

广告 继续浏览后续

美国SpaceX Crew Dragon 太空舱上的四名机组人员，结束为期五个月的科学任务，于11日当地时间晚上在美国佛罗里达州墨西哥湾沿岸降落，安全返回从国际空间站安全返回。

名为 Endurance 的 SpaceX 太空舱在美国东部时间晚上 9 点（格林威治标准时间 0200）之后搭伞进入坦帕海岸附近的水域，搭载了两名美国宇航局宇航员、一名日本宇航员和一名俄罗斯宇航员，从轨道研究实验室飞行了大约九个小时后落地。

该Crew-5四人团队于 10 月 6 日从佛罗里达州发射升空，在空间站上进行常规科学研究。其中包括 38 岁的宇航员 Anna Kikina，她成为 20 年来第一位乘坐美国航天器飞行的俄罗斯女性，以及 45 岁的美国宇航局飞行指挥官 Nicole Aunapu Mann，她也是第一位被送入轨道的美洲原住民女性。

49 岁的美国宇航局飞行员乔什·卡萨达和 59 岁的日本宇航员若田光一曾参加过四次太空飞行，他们也在此次飞船上。

Crew Dragon 航天器是一种橡皮糖形状的吊舱，设计用于在 SpaceX 的猎鹰 9 号火箭上发射，周六清晨从空间站脱离，并在美国东部时间晚上 8 点 11 分（格林威治标准时间周日 0111）左右重新进入地球大气层，经受摩擦热，太空舱外的温度飙升至1,930 摄氏度。

飞船配备两组降落伞，飞抵陆地之前将太空舱的下降速度限制在每小时 24 公里。

这是自 2020 年 5 月 Crew Dragon 飞船首次载人飞行以来，SpaceX 为 NASA 进行的第六次载人飞行，当时在美国依赖俄罗斯联盟号计划进行空间站飞行近十年后，该公司恢复了从美国本土进行的载人发射。

根据美国国家航空航天局 (NASA) 与俄罗斯航天局于 2022 年签署的联合飞行新协议，Anna Kikina是俄罗斯宇航员队伍中唯一的女性，她是第一位乘坐美国航天器飞行的俄罗斯人。目前在空间站的美国宇航局宇航员弗兰克卢比奥于 9 月乘坐联盟号火箭发射升空。

据共同社今天报道称，结束在国际空间站（ISS）逗留的日本宇航员若田光一（59岁）11日晚间（日本时间12日上午），与美国和俄罗斯宇航员共3人乘坐美国太空探索技术公司（SpaceX）的龙飞船降落在美国佛罗里达州海域，返回了地球。

据该报道，若田等人11日凌晨从空间站出发。龙飞船进入大气层后展开降落伞，在晚上9点多落入海中、溅起水花。在海上待命的回收队将飞船打捞到船上，把4人抬出。若田笑着和工作人员击拳庆祝。

共同社说，若田是逗留太空次数最多的日本人，共5次，总计超过500天。他在空间站为准备设置新型太阳能电池板进行两次舱外活动，还开展了旨在开发探月车的科学实验。接下来，日本宇航员古川聪（58岁）计划今年在空间站进行第二次长期逗留。

若田在出发前表示“将把接力棒交给古川聪并提供支持”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅