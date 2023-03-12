2023年奥斯卡颁奖典礼12日举行

奥斯卡颁奖仪式

美洲 – 第95届奥斯卡颁奖典礼于美国时间12日下午17点在美国洛杉矶好莱坞杜比剧院举行。颁奖典礼将在美国ABC电视网进行现场直播。美国深夜电视名人吉米·金梅尔将主持今年的奥斯卡颁奖典礼。这是他第三次担任主持人，最后一次是在2018年，此后颁奖典礼再无单独主持人。

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这是奥斯卡颁奖典礼连续第二年在三月举行。该活动在全球 200 多个地区的 ABC 频道现场直播，由喜剧演员吉米金梅尔（Jimmy Kimmel）主持。

在今年的奥斯卡最佳影片提名名单中，不得不提及最佳影片的候选影片，如：《阿凡达：水之道》（Avatar: The way of water）、《壮志凌云2：独行侠》（Top Gun: Maverick）、《猫王》（Elvis）和《一切都在同一时间》（Everything everywhere all at once）。

今年共有四位亚裔演员入围表演奖，《瞬息全宇宙》的杨紫琼、关继威、许玮伦，《鲸》的周洪集体角逐小金人的局面，一举超越2004年第76届奥斯卡，刷新亚裔演员提名之最。杨紫琼能否击败“大魔王”凯特-布兰切特登顶最佳女主角，已成为本届奥斯卡的核心关注点。

美国票房旗开得胜。自 1 月以来的票房收入为 9.585 亿美元（9.044 亿欧元），但比 2022 年同期增长 50%。 但根据观众测量平台 Comscore 的数据，这仍比 2019 年低 25%。 而且，与 2019 年相比，2022 年的门票销售额（国内市场为 75 亿美元）收入下降了 34%。

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