中国挑战进逼 美编列8420亿美元国防预算创新高

军费增加

美洲 – 中央社报道,五角大厦13日公布2024财政年度国防预算细节,总额8420亿美元是史上最高。美国国防副部长希克斯说,预算案反映美方严肃看待与中国竞争,致力吓阻北京未来数十年发动攻势。

广告 继续浏览后续

美国总统拜登(Joe Biden)政府9日公布2024财政年度预算案,总额约6兆8000亿美元,其中国防预算提高至8420亿美元,较2023、2022财政年度分别增加3.2%、13.4%。

希克斯(Kathleen Hicks)13日与美国参谋首长联席会议副主席葛瑞第(Chris Grady)在五角大厦召开联合记者会,宣布这份“史上金额最高,也最贴近美国国安战略”的国防预算细节。

希克斯虽列出中国、俄罗斯、北韩、伊朗、全球性恐怖组织等多项挑战,但她特别点出中国,指预算案反映华府严肃看待与北京的竞争,能打造世上最致命、最具韧性、最具存活力、最敏捷及最能积极回应的联合作战部队。

美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)透过新闻稿呼应指出,中共迅速进行军事现代化,新年度预算案能让美国进行多方面关键投资,强化美军优势。

俄罗斯侵略乌克兰的战争延长,弹药消耗惊人,提升战备存量成为华府重点目标。希克斯说,新年度编列306亿美元弹药预算,年增率12%,将用来扩大产能,采购能在印太区域有效吓阻并在必要时击退侵略的最大数量弹药装备,例如战斧(Tomahawk)巡弋及海上攻击导弹。

为在印太更有效吓阻,维持区域自由开放,希克斯说,国防部为“太平洋吓阻倡议”编列91亿美元,也是史上最高。

希克斯指出,过去几个月,美国与区域盟友在提升吓阻上有诸多发展,包括日本承诺提高军事支出一倍、美军将在冲绳部署新的陆战队机动单位、美菲协议增加美军在菲律宾据点数量等,新年度预算将延续这股气势。

希克斯强调,美国目标是吓阻,竞争不代表冲突,但仍会致力确保若必须一战,美军有足够战斗能力能取得胜利。

她说道,五角大厦内常被拿来测量成功的标准,是要能确保中共领导人每天起床,评估侵略风险时,都会得出“今天不适合(行动)”(today is not the day)的结论,“要让他们今天及从现在到2027年、2035年、2049年甚至之后的每一天都是这么想”。

有记者质疑,中共2023年军费预算增幅7.2%,为何美国新年度增幅仅3.2%。希克斯强调,重点是作战结果,不是投入多少。

她还说,从俄罗斯经验就可验证,俄军去年一整年出动大批坦克与士兵,却没取得什麽好战绩;美国不是纸老虎,美军训练有素,极具战斗能力,且定期针对区域挑战进行演练,相信能比中国取得更好战果。

至于美国是否有为中国侦察气球入侵领空事件增加预算项目,美国国防次长兼主计长迈考克(Michael J. McCord)表示,确实有为此增编一小笔经费,提升美国在特定海拔的侦测与分析能力,但未透露金额。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅