硅谷银行倒闭：两名法国投资者恐慌撤资

硅谷倒闭

国际 – 全球创投圈谁也没有料到会经历这一幕。生存了40年且为风投机构和初创企业提供服务与资金的硅谷银行（SVB），在一夜之间应声倒下。法新社采访了科力斯公司(Qualys, Inc.)雇员吉尔·萨姆恩 (Gilles Samoun)和机械实业有限公司创始者克莱门特·卡扎洛 (Clément Cazalot)，他们讲述了让他们后怕的撤资经历。

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吉尔·萨姆恩告诉法新社记者：对一个初创企业来说，加入硅谷银行就是进了保险箱。可以上个周四情况完全发生了天翻地覆的变化，大家抢着挤兑，抽资，就怕自己成为最后一名。

吉尔·萨姆恩回忆道，40年来，任何在美国筹集资金创业的人都把资金存入硅谷银行。董事亲自来接待你。坐在皮椅上，手里拿着一杯威士忌，气派得很。他表示：作为法国投资者，硅谷就是我们的代理机构，一切都好像是发生在电影一般完美。

回忆2000年筹措资金时，他告诉法新社记者，硅谷银行还帮助我们找办公的地方，这是我们最需要的。法国旗舰企业都这么做。不论你是法国人还是美国人，我们都把资金存在硅谷银行，好像这是理所应当的事情。

机械实业有限公司创始者 克莱门特·卡扎洛 (Clément Cazalot) 告诉记者，他在硅谷银行已经12年了。“我初到美国，它就成了我的银行。硅谷银行代理我们所有的全球业务，我们把所有的储备和现金都放在那里。作为交换，它为我们提供信贷……”。

他还表示：“可以说，这是企业家们创建的银行。从事科技工作超过十年的任何人都将硅谷银行定义为他们的私人银行，用它来偿还自己的债务和投资。50% 的美国初创企业者都使用硅谷银行。这是一个相当封闭的银行俱乐部。成为硅谷银行的客户本身就是稳固的标志”。

但是一夜之间口耳相传的恐慌挤兑终于压垮了硅谷银行。

立即撤回资金

他们两人回述了撤资前前后后，让人倒吸口凉气。克莱门特·卡扎洛 (Clément Cazalot)回述到，“上周三下午，我在私人论坛、Slack、Whatsapp 和 Telegram 上看到了小道消息的警告。非常有经验的人不敢相信硅谷银行出了大问题。在周三晚上和周四早上，非常大的公司和投资者们都撤回了他们的资金，一切都在加速，每个人都在私人论坛上发出警告。星期四13点:00 ，突然从董事会发来非常醒目的英文字母大写的电子邮件：立即撤回您的资金！”

吉尔·萨姆恩补充说：“我们都互相打电话告知情况的紧急。我也是一位投资者朋友警告我的。我们快速点击三下后撤回了所有资金”。 “这是24小时内撤回总金额达420亿。2008年雷曼兄弟破产，10天撤回160亿”。

克莱门特·卡扎洛随后表示， “有些人试图平息事态，但为时已晚。在+银行挤兑+（银行恐慌，编者注）中，你永远不想成为最后一个撤资的人。我别无选择。在 1h30 中，大部分提款都完成了。

他还表示：“我是 80 多家公司的投资者，三分之二受到影响。对于那些拥有更多公司的人来说，情况会更复杂。我们不能在几个小时内转移 1500 万的资金。”

他成功取出了所有的钱，在他的商业账户中只剩下 25万美元，这是最低保证金。 但他个人投资资金被冻结。

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