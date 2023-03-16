硅谷银行倒闭事件

硅谷银行倒闭后 有六家银行被列入降级审查名单

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2023年3月13日，在加利福尼亚州圣克拉拉，一名排队进入硅谷银行总部提取存款的妇女停下自拍。在硅谷银行倒闭后，联邦政府周日进行了干预，以确保储户从该银行提取资金。
2023年3月13日，在加利福尼亚州圣克拉拉，一名排队进入硅谷银行总部提取存款的妇女停下自拍。在硅谷银行倒闭后，联邦政府周日进行了干预，以确保储户从该银行提取资金。 AP - Benjamin Fanjoy
作者： 旧金山特约记者 王山
5 分钟

继上周硅谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭后，美国信贷评级机构穆迪公司（Moody's Corporation）近日对其它六家美国银行进行了可能降级的审查。

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其中标志银行（Signature Bank）被联邦存款保险公司（FDIC）关闭，穆迪将该银行的评级下调至垃圾级别。

 

穆迪警告说，它可能会同样下调第一共和银行（First Republic Bank）、齐昂银行（Zions Bancorp.）、西方联合银行（Western Alliance Bancorp）、联信银行（Comerica）、UMB金融公司（UMB Financial Corp）和信托银行（Intrust Financial Corp）。穆迪称，一些美国银行面临未保险存款外流风险的极端不稳定的融资条件。

 

对于总部设于旧金山的第一共和银行，穆迪指出该银行高度依赖对信心更敏感的无保险存款资金、其债券持有量未实现的高额亏损，以及相对于同行的低资本化水平

 

穆迪表示，第一共和银行的大量存款超过了FDIC的保险限额，并指出这使得该银行的资金状况对快速和大量提取存款更加敏感如果银行面临高于预期的存款外流且流动资金支持不足，银行可能需要出售资产，从而使未出现的损失具体化。穆迪说，截至去年12月，该银行的可供出售和持有到期证券，占其普通股一级资本的三分之一以上。

 

全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）执行长芬克（Larry Fink）警告，硅谷银行爆发倒闭事件，已升高美国金融体系发生慢动作滚动危机的风险，更多收归国有和关闭事件可能接踵而至。芬克在致投资人信上表示，硅谷银行崩溃是金融业为数十年宽松资金付出代价的例证。

 

他指出，利率急遽升高是第一张倒下的骨牌，而硅谷银行倒闭是第二张骨牌倒下的事例，接下来不支倒地的可能是其他区域性银行，以及仰赖杠杆的投资人。

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