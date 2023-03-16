硅谷银行倒闭后 有六家银行被列入降级审查名单

硅谷银行倒闭事件

2023年3月13日，在加利福尼亚州圣克拉拉，一名排队进入硅谷银行总部提取存款的妇女停下自拍。在硅谷银行倒闭后，联邦政府周日进行了干预，以确保储户从该银行提取资金。

继上周硅谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭后，美国信贷评级机构穆迪公司（Moody's Corporation）近日对其它六家美国银行进行了可能降级的审查。

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其中标志银行（Signature Bank）已被联邦存款保险公司（FDIC）关闭，穆迪将该银行的评级下调至垃圾级别。

穆迪警告说，它可能会同样下调第一共和银行（First Republic Bank）、齐昂银行（Zions Bancorp.）、西方联合银行（Western Alliance Bancorp）、联信银行（Comerica）、UMB金融公司（UMB Financial Corp）和信托银行（Intrust Financial Corp）。穆迪称，一些美国银行面临未保险存款外流风险的极端不稳定的融资条件。

对于总部设于旧金山的第一共和银行，穆迪指出该银行“高度依赖对信心更敏感的无保险存款资金”、其债券持有量未实现的高额亏损，以及相对于同行的“低资本化水平”。

穆迪表示，第一共和银行的大量存款超过了FDIC的保险限额，并指出这使得该银行的资金状况“对快速和大量提取存款更加敏感”。“如果银行面临高于预期的存款外流且流动资金支持不足，银行可能需要出售资产，从而使未出现的损失具体化。”穆迪说，截至去年12月，该银行的可供出售和持有到期证券，占其普通股一级资本的三分之一以上。

全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）执行长芬克（Larry Fink）警告，硅谷银行爆发倒闭事件，已升高美国金融体系发生“慢动作滚动危机”的风险，“更多收归国有和关闭”事件可能接踵而至。芬克在致投资人信上表示，硅谷银行崩溃是金融业“为数十年宽松资金付出代价”的例证。

他指出，利率急遽升高是“第一张倒下的骨牌”，而硅谷银行倒闭是第二张骨牌倒下的事例，接下来不支倒地的可能是其他区域性银行，以及仰赖杠杆的投资人。

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