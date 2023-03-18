涉嫌通过TikTok监控美国记者 美司法部调查字节跳动

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据《华尔街日报》、美国哥伦比亚广播公司（CBS）等媒体报导，美国司法部正在调查TikTok中国母公司监控美国记者的行为，这一消息的披露正值拜登政府已转向采取更强硬的方式，以应对来自这款视频分享应用的安全威胁。去年12月，总部位于北京的字节跳动在一份由外部律师事务所进行的调查结果中承认其员工滥用职权，为查明公司机密信息外泄的问题而访问了美国TikTok用户的数据，其中包括两名记者的数据。

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字节跳动首席法律顾问安德森（Erich Andersen）当时将不当访问用户数据描述为一个错误的计划，该计划通过查看记者的IP地址来确定他们是否与涉嫌泄露机密信息的员工在同一个位置。据他介绍，这些记者为BuzzFeed新闻网和英国《金融时报》工作。

字节跳动后来宣布，参与该计划的四名员工全部被解雇，更正了早些时候四人中有一人辞职的声明。其中两名员工在中国工作，两名在美国工作。《华尔街日报》周五援引一位知情人士的话报导，美国司法部、联邦调查局和弗吉尼亚州的联邦检察官正在对此事件进行调查。

字节跳动周五表示，“强烈谴责”参与这项工作的员工的行为，并指涉事员工已经不在该公司工作。该公司称：“我们的内部调查仍在进行中，我们将在任何官方调查中予以配合”。

针对去年12月的调查结果，字节跳动旗下的TikTok表示，已经重组了内部审计和风险控制部门，并取消了该部门获取所有用户数据的访问权限。

报导指，在确认联邦调查的同时，拜登政府要求Tiktok的中国所有者出售其在该应用中的股份，否则可能面临美国的禁令。这代表拜登政府在政策上的一个重大转变。《福布斯》杂志稍早报道了美国司法部正进行的调查，该杂志于去年10月报道了字节跳动的一个团队对TikTok用户数据的不当访问。

据《福布斯》记者贝克-怀特（Emily Baker-White）介绍，她是被字节跳动不正当访问TikTok数据的记者之一，她也是第一个报道美国联邦政府启动相关调查的人。美国司法部周五拒绝对此发表评论。

此前，拜登政府已经禁止在联邦政府发放的设备上使用该应用程序，一些国会议员已经提出立法，可能导致对该平台的全国性禁止。TikTok首席执行官周受资定于下周四出席美国众议院能源和商业委员会的听证会。

另据政客新闻网报导，一位知情人士透露称，数十名TikTok创作者下周将在美国首都华盛顿停留三天，并于周三在国会山举行新闻发布会。另一位知情人士称，TikTok正在支付这些该平台的创作者前往华盛顿的费用。

TikTok发言人布朗（Jamal Brown）说：“在华盛顿辩论TikTok的立法者应该听取那些生活将直接受到他们的决定影响的人的第一手资料”。

布朗说：“我们期待着欢迎我们的创作者来到我们国家的首都，帮助他们发出自己的声音，并继续推动对他们的生活和社区产生有意义的影响。”

报导指，近年来，字节跳动积累了一支公关和游说专业人士的团队，以抵御对其在美业务的威胁，这首先始于特朗普政府试图禁止该应用程序的努力。虽然拜登政府撤销了这些行政命令，但近几个月来，两党成员都在地方和国会加强了禁止TikTok的呼声和措施。最近，白宫对一项可能禁止TikTok的两党法案表示支持。

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