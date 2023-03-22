萨尔瓦多妇女游行争取合法堕胎

妇女权益

美洲 – 3月22日，数以千计的妇女在美洲人权法院(la Cour interaméricaine des droits humains )前示威，要求放宽该国“严格”的堕胎法

广告 继续浏览后续

黎明时分，女权主义活动家聚集在法院总部外，目视巨幕上的听证会现场直播，他们举着标语，“这场抗争是为了悼念比阿特丽斯("Beatriz" )和所有争取合法堕胎的女性”。萨尔瓦多抗议者试图向该国立法者施压，要求他们放宽堕胎法。该法是世界上最严格的堕胎法之一，禁止在被强奸的情况下终止妊娠，即使母亲的生命有危险。

提交给萨尔瓦多国会的提案被命名为“比阿特丽斯改革”，以纪念一名年轻女子，她在2013年因慢性疾病而死亡，为了挽救自己的生命，她公开呼吁堕胎。

萨尔瓦多著名女权主义者莫雷纳·埃雷拉(Morena Herrera)告诉记者:“我们要求在刑法中增加最起码的措施，以保证妇女的生命和尊严。”“这并不需要进行宪法改革。现在就可以做到，如果确实存在权力独立，立法议会必须作出回应。”

萨尔瓦多政府计划进行的有争议的宪法修改的一部分。在以罗马天主教为主的地区，堕胎法发生了全面变化，包括阿根廷和墨西哥部分地区在内的一些国家也修改了堕胎法。

但是在20多个拉丁美洲国家中，有几个国家仍然完全禁止堕胎，其中包括萨尔瓦多，该国已经判处一些妇女长达40年的监禁。

墨西哥当局在几个城市的主要建筑和标志性纪念碑上设置了防护栅栏，预计妇女将在这些城市举行集会。过去，搬运工们会在历史遗迹上作画。

抗议者也聚集在智利首都圣地亚哥，那里的立法者正在讨论一项法案的计划，该法案将扩大妇女堕胎的合法途径。

2022年3月22日，数千萨尔瓦多女性举行游行，要求放宽堕胎禁令，允许在强奸、胎儿无法存活或妇女生命遭遇威胁的情况下堕胎。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅