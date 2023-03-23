权衡特朗普封口费相关事件的大陪审团将重新开会

政治

美洲 – 美国前总统特朗普是否会面临刑事起诉，悬念继续。有关事件牵涉到他涉嫌在2016年支付成人片女星丹尼尔斯（Stormy Daniels）的一笔“封口费”。据知情人士透露，权衡唐纳德·特朗普在向一名色情明星支付封口费一事中所起作用的曼哈顿大陪审团定于周四开会，这可能是该小组本周的最后一天审议，陪审团逐步接近对这位前总统的潜在起诉。

广告 继续浏览后续

丹尼尔斯称她和特朗普曾有过婚外情，并且在2016年的总统大选前接受了特朗普私人律师迈克尔·科恩（Michael Cohen）的13万美元作为“封口费”、答应不声张此事。

科恩后来被控多项罪名；特朗普则否认他和丹尼尔斯的这段婚外情关系。

美国前总统特朗普日前要求检方撤销有关向色情女演员丹尼尔斯支付封口费的起诉，并发布一份文件，称可证实其前律师迈克尔·科恩主动为这笔封口费“付钱”。

特朗普在自创社交平台“真实社交(Truth social)”上发文称：“看看这是什么：科恩律师给联邦选举委员会的一封信。这完全可以证明是无罪的，曼哈顿地区检察官正在进行的政治迫害应该立即结束。科恩承认是他自己干的。”

为了证实自己的话，特朗普公开了科恩的顾问斯蒂芬·瑞安于 2018 年 2 月 8 日寄给联邦选举委员会的一封信。瑞安在信中写道，2016 年总统大选开始之前，他的客户用自己的资金向文件中提到的丹尼尔斯支付了约 13 万美元。

据早前报道，特朗普被指控在2016年总统大选时向色情女演员斯托米∙丹尼尔斯支付13万美元封口费，涉嫌违反纽约州竞选财务法。丹尼尔斯疑似数年前与特朗普发生过婚外情。这笔13万美元被认为由时任特朗普律师科恩通过一家空壳公司支付，特朗普团队随后将其办理为律师费补偿给科恩。目前，特朗普的辩护人试图证明这笔付款是科恩是自行所为。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅