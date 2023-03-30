白宫：俄对被捕记者间谍罪的指控是“荒谬的”

政治

美洲 – 美国国务卿布林肯30日表示，“我们非常关注美国记者被捕一事”。美国白宫30日称，俄罗斯对记者间谍指控是“荒谬的”。美国国家安全委员会发言人科比表示，俄罗斯政府瞄准美国公民的做法是不可接受的。英国外交大臣克莱弗利（James Cleverly）30日表示：俄罗斯拘留美国记者的决定表明完全无视新闻自由。

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美国国务院表示已与俄罗斯联系，让领事对被拘捕记者有接触权，白宫表示正在与他的家人联系。

美国《华尔街日报》记者格斯科维奇被俄罗斯情报部门逮捕。俄方给出的理由是他被“怀疑为美国的利益从事间谍活动”并收集“关于一家俄罗斯军工联合企业的信息”。格斯科维奇是在叶卡捷琳堡市(Ekaterinbourg)被捕的。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃(Maria Zakharova) 对媒体表示：《华尔街日报》投稿人在叶卡捷琳堡所做的工作与新闻业无关。

如果俄方给出的罪名成立的话，根据俄罗斯刑法第 276 条，该罪名可判处 10 至 20 年监禁，媒体界人士十分关注此事。政治分析公司R.Politik创办人史塔诺瓦亚（Tatiana Stanovaya）在脸书上写道，自乌克兰战争以来，军事事务、特别军事行动（在乌克兰）、私人军事团体（如瓦格纳）、军队状况的罪状最高可被判处20年监禁。一年来，俄罗斯收紧了打击间谍活动的立法程序。

史塔诺瓦亚还表示，俄罗斯情报机构这么做的目的是将记者“扣为人质”，以可和美方交换囚犯。

目前在俄国的自由记者是越来越少。去年严苛的战时资讯审查法通过后，大多数在俄罗斯工作的自由记者只能离开，仅剩持有外国护照的外国记者继续留下工作，但是格斯科维奇的遭遇显示，有外国人身份也不一定安全。无国界记者组织表示，他们对格斯科维奇被捕感到震惊。

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