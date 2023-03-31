巴西总统卢拉访华行程 改为4月11日至14日

政治

拉美 – 巴西总统府31日指出，总统卢拉因患肺炎上周取消赴中国进行国事访问，现已将访华行程重新安排为4月11日至14日。

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巴西左派总统卢拉自1月上任以来，一直寻求拉近与其最大贸易伙伴中国间的关系。

77岁的卢拉原定25日启程，但日前就医检查时被诊断出患轻度肺炎，因而取消访中行程。

巴西总统府发言人向法新社确认新的访问行程日期，表示确切议程仍在最后确定中。

卢拉最初议程包括与中国国家主席习近平会面，由于卢拉延后访中，中巴高层商业论坛在没有他的情况下已在这个星期举行。3月27日北京德和衡律师事务所主办了中国-巴西农业领域交流会。

巴西前总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在2022年10月30日举行的总统大选中，击败了现任的博索纳罗（Jair Bolsonaro）再度成为国家领导人。77岁的卢拉赢得了50.9%的选票，而67岁的博索纳罗则获得了49.1%的选票。上台后他非常重视与美国的关系。

2023年2月11日，巴西总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和美国总统拜登（Joe Biden）在白宫会面，两位元首都强调捍卫民主和正视气候问题的重要性。

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