特朗普遭起诉 法新社看司法程序如何走

美国/特朗普/封口费案

美国前总统特朗普因2016年所涉艳星封口费案遭曼哈顿大陪审团起诉，使他成为美国史上首位遭刑事起诉的卸任总统，也为美国政坛投下震撼弹。

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法新社根据案情最新进展分析日后可能的走向。

● 刑事控罪

本案源于2016年美国总统大选前特朗普阵营向AV女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）付钱，要她别讲所称2006年她与特朗普的婚外情。

案件由民主党籍曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg）承办，大陪审团在不公开的情况下表决通过起诉76岁的前共和党籍总统特朗普。起诉书目前仍未启封，具体起诉内容也尚未公开。

侦办期间特朗普前御用律师柯恩（Michael Cohen）到庭，他先前已经承认安排付钱给暴风女丹尼尔斯，作为对她声称2006年与特朗普婚外情的封口费。

● 特朗普应于4月4日到案

如果特朗普拒不到庭，纽约检方就得寻求特朗普居住所在地的佛罗里达州有关单位将特朗普押赴纽约。

可能成为特朗普角逐2024年总统大选的共和党内对手、佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）已表明，佛州不会协助任何押解特朗普的申请。但法律专家表示，任何手段也只是拖延到案时间，特朗普终究还是得到纽约面临起诉庭讯。

完成逮捕程序传唤到庭后，法官将裁定被告能否保释或须限制住居，也可能无保请回。

曼哈顿地区检察官办公室30日晚间证实特朗普被起诉，检察官已连系律师协调特朗普本人到案，预计特朗普将于4月4日到庭接受讯问。据称起诉内容达20多条罪状。

● 下一步进入法庭攻防

起诉后被告须捺印指纹、拍照，接着被传唤到庭（arraignment）接受庭讯，届时控罪细节会当庭揭露。之后进入审前听证的准备程序，辩方可反驳控罪、排除控方证据的证据能力、申请有利证人等。

如果被告在审前听证主动认罪，就等法官择期量刑；反之则进入实质审理程序。

● 特朗普依然能角逐2024年总统大选

犯罪前科不在美国宪法总统资格攸关之列，因此起诉或定罪均无妨特朗普竞选。

虽然联邦公职人员如果被认定违法或行为不端并遭弹劾后无法再任公职，但之前联邦众议院对特朗普发起的弹劾案没过，联邦参议院已认定特朗普并无违法或行为不端。

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