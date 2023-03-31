前总统特朗普遭控当选前给小电影艳星封口钱违法 面临司法起诉轰动美国

美国/特朗普/封口费

美国纽约曼哈顿的大陪审团决定因涉嫌支付封口费给色情片女演员一案而起诉共和党籍前总统特朗普，此一事件立即轰动美国社会与政坛。因特朗普仍然占据明年总统大选最有力竞争者地位，此案可能引发美国政治地震。共和党立即指控是政治迫害，民主党低调高兴，涉案起诉人的律师说，任何人都不能凌驾于法律之上。

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据法新社今天报道称，美国前总统特朗普因艳星封口费案被起诉。特朗普的律师尼切尔斯（Susan Necheles）报告说，预计特朗普将于4月4日被传讯。尼切尔斯在电邮中告诉法新社：「我们的确预期下周二（4月4日）会被传讯。」此外未多加说明。

被告会在传唤到庭时得知起诉内容与自己面临的指控，通常会提出抗辩，然后由法官决定被告是否可保释或羁押。

美国纽约曼哈顿的大陪审团决定因涉嫌支付封口费给色情片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）而起诉共和党籍前总统特朗普，前艳星丹尼尔斯的律师布鲁斯特说，这显示「没有人可以凌驾于法律之上」。布鲁斯特说：「特朗普被起诉，这没什么好高兴的。现在让真相和正义战胜吧。」

目前还不清楚特朗普面临的确切指控为何，但案件重点是他涉嫌于2016年竞选总统期间支付封口费给「暴风女丹尼尔斯」。色情片演员「暴风女丹尼尔斯」指称，她曾收到一笔封口费，要她不得公开2006年曾与特朗普发生性关系的往事。今年76岁的特朗普则否认曾与丹尼尔斯有染，自称没有犯罪。

共和党籍前总统特朗普因支付封口费给色情片演员而被起诉。消息传出后，特朗普的同党盟友及对手一致谴责这是出于政治动机，目的是破坏特朗普参加2024年总统大选。

民主党籍的纽约曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg）主导对特朗普 的刑事调查，纽约大陪审团30日表决决定起诉特朗普，使他成为美国史上首位受到刑事起诉的现任或卸任总统。

联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）和其他共和党人接连抨击白艾荣。众院议长是美国总统第2顺位继任人，仅次于副总统。麦卡锡说：「白艾荣企图干预我们的总统大选，无可弥补地伤害了这个国家。他把我们神圣的司法制度当作武器，用来对付特朗普。」麦卡锡还说：「美国人民不会容忍这种不公不义，联邦众议院将针对白艾荣和他前所未见的滥权行为追究责任。」

佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）说：「拿法律制度当武器遂行政治目的，完全颠覆了法治。这不符美国行事原则。」一般认为，迪尚特也有意参加2024年总统大选，目前被视为可能与特朗普争取共和党提名的主要对手。迪尚特还指责白艾荣「曲解法律以攻击政治对手」。

特朗普的长子小唐纳．特朗普（Donald Trump Jr.）称起诉决定是「把司法当武器的最丑陋案例」。特朗普的次子艾瑞克（Eric Trump）也说：「这是第三世界的检控失当，是在竞选年中趁虚而入，攻击政治对手。」

共和党籍众议员斯特凡尼克（Elise Stefanik）谴责起诉决定是「闻所未闻的选举干预」和「政治迫害」。她说：「在2024年总统大选之前，激进的极左派将无所不用其极地迫害（现任总统）拜登的主要政敌，以打压美国人民的意志和声音。」

共和党籍众议员乔登（Jim Jordan）只在推特上写了两个字：「离谱。」乔登是众院司法委员会主席，一向与特朗普交好。

特朗普的另一名亲密盟友、共和党籍联邦众议员葛林（Marjorie Taylor Greene）也推文说：「我力挺特朗普！」

共和党全国委员会主席麦丹尼尔（Ronna McDaniel）同样表态支持特朗普，她说：「当司法制度被当成政治工具，我们所有人都遭受危害。」她指控白艾荣「公然滥权」，并声称白艾荣「埋头于政治报复，而不是维护人民安全」。

特朗普本人痛批纽约大陪审团因他涉嫌支付色情片女星封口费而起诉他的决定，并怒斥检察官和政治对手。特朗普在声明中说：「这是史上最高层级的政治迫害、选举干预。」他表示：「即使在我宣誓成为美国总统之前，激进左翼民主党人，也就是美国辛勤工作男女的敌人，就不断从事政治迫害。」

法新社说，在美国媒体大肆报导特朗普被起诉的消息后数分钟，特朗普发布5段文字声明矢言报复。他正寻求再度角逐2024年白宫大位。他说：「民主党人陷于执念，以撒谎、欺骗和偷窃，想要『逮到特朗普』，但现在他们做了不可思议的事，在公然干预选举的行为中，起诉一个完全无辜的人。」

特朗普称，「拿我们的司法系统当武器来惩罚政治对手，而此人恰好是美国总统，也是遥遥领先的共和党总统参选人，这种情形以前未曾发生过，从来没有。」他说：「我想这种迫害终将严重反噬（现任总统）拜登。」

特朗普上周末举办首场2024年选举造势活动，他说：「我们将击败拜登，我们要把这些狡猾的民主党人全数赶下台。」

特朗普稍早于18日宣称，预言自己几天后会因付钱给「暴风女丹尼尔斯」一事被捕。这位成人片女星在2016年美国总统大选数周前获得13万美元封口费，以阻止她公开10年前与特朗普之间的风流韵事。

此案悬而未定几天后，由曼哈顿检方召集的大陪审团持续听取证人说词，似乎降低了特朗普立即遭到起诉的可能性。已在大陪审团前作证的前特朗普律师柯恩（Michael Cohen）2019年告诉国会，他代替特朗普支付了这笔费用，后来销帐。

纽约方面的这项调查是针对特朗普的3项重大调查中，第一个达成起诉决定的案子。此外，特朗普也因2020年大选相关事务及2021年1月6日特朗普支持者攻击国会大厦等事，在乔治亚州和华府面临重罪调查。

据法新社说，现正寻求共和党提名角逐2024年总统大位的特朗普，将所有涉及自己的调查斥为「猎巫行动」（witch hunts）和政治迫害。

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