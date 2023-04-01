特朗普称不认罪 艳星高兴他不再老虎尾巴碰不得

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美国前总统特朗普因涉支付封口费给艳星“暴风女丹尼尔斯”，成为美国史上首位被刑事起诉的前总统。丹尼尔斯在英国媒体上说，特朗普被起诉显示他不再是碰不得的大人物。而特朗普回应刑事起诉，采取不认罪立场，并且威胁随时反击指控。

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美国前总统特朗普被刑事起诉。特朗普的法律团队31日称采取攻势，矢言特朗普绝不寻求认罪协议，且随时可反击任何指控。

76岁的特朗普已宣布再度于2024年总统大选角逐白宫大位。有些人抨击起诉特朗普的检察官乃至可能承审的法官，而特朗普也附和这些批评说法。

共和党籍的特朗普在自创社群平台“真实社群”（Truth Social）上指控写道：“选举干预，私设刑堂！” 他还说，有可能主持审判的法官莫城（Juan Merchan）“很讨厌我”。

特朗普将于4月4日下午先在曼哈顿的法院登记、采指纹、拍摄档案照后，再出庭应讯。

据特朗普的律师塔科皮纳（Joe Tacopina）说，特朗普不会被上铐，且他不认为检方会允许这件事变成闹剧。塔科皮纳说，曼哈顿地方检察官白艾荣（Alvin Bragg）针对特朗普的封口费案存在重大法律问题，特朗普不会认罪。

塔科皮纳在美国国家广播公司（NBC）节目“今日秀”（Today）说，特朗普绝无可能接受认罪协议，“这种事不会发生。不存在犯罪”。

特朗普目前待在佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）寓所。律师说，特朗普一开始对遭起诉大感震惊，但他现已准备好随时为此一搏。

法新社说，此案将为2024年总统大选投下震撼弹，现任总统拜登回避记者有关起诉的问题，仅说「我对特朗普不予置评」。

由于特朗普涉嫌在2016年竞选总统期间支付13万美元封口费给色情片演员“暴风女丹尼尔斯”（Stormy Daniels），换取她闭口不谈两人过往风流韵事，纽约大陪审团30日决定起诉特朗普。

特朗普否认行为不当，还指控民主党籍的白艾荣政治迫害，意图干扰他再次竞选总统。

共和党要角纷纷声援特朗普，特朗普仍是最有希望赢得共和党党内总统选举提名的人选。 起诉特朗普对他的选战冲击难料；力挺特朗普的共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）认为，这对特朗普有利。葛兰姆告诉华盛顿邮报：从政治角度来看，这会让特朗普在共和党中的地位更稳固。

今年44岁的“暴风女丹尼尔斯”（Stormy Daniels）昨天告诉英国“泰晤士报”（The Times），特朗普遭到起诉是极为重大与划时代的事件。

法新社说，这篇专访据称在美国某个未公开地点进行。据艳星丹尼尔斯说，“我很骄傲，特朗普不再碰不得”。

丹尼尔斯称与特朗普两人在2006年有过性关系，就在特朗普第3任妻子梅兰妮亚（Melania Trump）产下两人的儿子拜伦（Barron Trump）几个月之后。

丹尼尔斯在英国报纸访问中坦承，这是她在这场旷日废时的诉讼战中第一次感到害怕，因为特朗普本人会出来煽动暴力、鼓励暴力。

她也表示，3月30日特朗普被起诉的消息传出后，她的社群媒体、电子邮箱和手机数小时内开始涌入极端暴力和死亡威胁。但丹尼尔斯依旧表示，若有需要她愿意出庭作证指控特朗普，但也表示还没收到传唤。她说，“我曾看过特朗普裸体，穿上衣服的他不可能更吓人”。据她称，“我很害怕。但我毫无隐瞒，我很期待告诉每个人我所知道的事。”

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