美国加强与中国竞争南太平洋影响 计划在瓦努阿图开设大使馆

瓦努阿图/美国

美国宣布计划在南太平洋小岛国瓦努阿图开设大使馆，并称以加强美国在南太平洋的势力存在。法新社说，中国也正试图扩大在这一地区的影响。

广告 继续浏览后续

根据美国国务院31日的声明，在瓦努阿图首都维拉港的美国大使馆将深化美国在该群岛的关系，并加速美国对发展援助，包括在气候变化方面的援助。美国的声明没有说明开设大使馆的日期。

拜登政府在国会两党的支持下，扩大了美国在这一领域的作用，而在去年所罗门群岛与中国意外宣布达成安全协议之前，美国对这一地区没有给予更多的关注。

尽管所罗门群岛予以否认，但以美国和澳大利亚为首的西方国家担心，所罗门群岛与中国达成的安全协议将使北京加强在太平洋地区的存在影响。

美国是在所罗门群岛的大使馆关闭30年后，于2月才又重新开启了大使馆。美国副总统卡马拉-哈里斯也在去年的一次峰会上宣布，华盛顿将在基里巴斯和汤加开设新的大使馆。

法新社说，根据年度全球风险报告，瓦努阿图的人口刚刚超过30万，被列为最容易发生地震、风暴、洪水和海啸等自然灾害的国家之一。而在这个处于全球变暖破坏前线的小国进行了一场 "史诗般的 "战斗之后，联合国大会于本周三通过了一项决议，呼吁国际司法部门澄清各国政府在应对气候变化方面的 "责任与义务"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅