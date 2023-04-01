美阿肯色、伊利诺伊州遭龙卷风侵袭 已知11人死亡

龙卷风

美洲 – 美国南部和中部遭受龙卷风，已知有11人死亡。东北地区将有更强的龙卷风。阿肯色州州长1日表示，阿肯色州首府小岩城和邻近城区遭强烈龙卷风重创，造成至少2人丧生、数十人受伤。

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据《美联社》报导，在小岩城地区有2人死亡、21人受伤，其中5人情况危急，州内东北部的韦恩镇也有2人遇难，另有部分民众受困在倒塌的房屋中，州长桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）已动用100名国民警卫队投入救灾。

小岩城市长史考特（Frank Scott Jr.）告诉媒体，很多人现在无家可归，民众醒来时看到电线杆倒塌、汽车被翻倒、房屋被损坏还有连根拔起的大树。

当地一家商业刊物的记者劳拉·法拉尔 (Lara Farrar) 告诉法新社：“一些建筑物的屋顶被完全吹掉了。整个社区被完全夷为平地和摧毁。”

州长桑德斯表示，她已与乔·拜登总统讨论了这一情况，她在前一天宣布进入紧急状态，并部署了大约 100 名国民警卫队。

龙卷风同时还侵袭了田纳西州、爱荷华州，不仅建筑物遭到严重破坏，被吹倒的树木和电线也使得道路交通受到影响。另一方面，奥克拉荷马州的强烈阵风助长野火延烧，导致奥克拉荷马市郊区民众撤离、35号州际公路部分路段关闭。

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