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俄罗斯批媒体大肆渲染美被捕记者

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Le journaliste américain Evan Gershkovich, le 24 juillet 2021 dans un lieu non précisé
Le journaliste américain Evan Gershkovich, le 24 juillet 2021 dans un lieu non précisé © AFP/Archives - Dimitar DILKOFF
作者： 法广
4 分钟

国际 – 《华尔街日报》记者格斯科维奇(Evan Gershkovich)在俄罗斯叶卡捷琳堡进行报道工作期间被拘，俄罗斯联邦安全局称其从事了间谍活动。这是自冷战以来首次有美国记者因间谍指控在俄罗斯被拘。

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美国总统拜登31日敦促俄罗斯释放《华尔街日报》(The Wall Street Journal)被拘记者。拜登在登上一架直升机时大喊“放了他”。美国国务卿布林肯就此和俄罗斯外长拉夫罗夫通了电话。

4月2日，俄罗斯外交部发布了一份公告表示，“令人无法接受的是，华盛顿官员和西方媒体大做文章，明显意图将此事带上政治色彩”。拉夫罗夫在和布林肯通电话时毫无松动的迹象。他表示，“格什科维奇试图获取秘密信息时被当场抓获”，拉夫罗夫促请美方尊重俄方的决定。拉夫罗夫还表示，法庭会做出相应的裁定。俄罗斯外长没有给出任何的细节。

美国国务卿发言人再次呼吁立即释放格什科维奇。外界对被拘美国记者的现状所知甚少。仅仅从俄罗斯联邦安全局（简称FSB）对外表示，他们在叶卡捷琳堡（乌拉尔）逮捕了埃文·格什科维奇，“挫败了一项非法活动”。格什科维奇到底是哪天被抓的，外界也不清楚。

《华尔街日报》30日稍晚表示，坚决否认俄罗斯联邦安全局对其员工的指控，并要求立即释放格什科维奇，其他负责俄罗斯新闻的外国记者也在网上声援格什科维奇。住在俄罗斯境外的调查记者Andrej Soldatow在个人推特上写道：格什科维奇不是间谍，而是一位非常优秀、勇敢的记者。这次逮捕是对所有仍在俄罗斯工作的外国记者的一次正面攻击。

 

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