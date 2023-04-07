洪都拉斯与中国建交 台湾却是当地的虾最大市场

洪都拉斯/台湾

洪都拉斯太平洋沿岸的数千名虾农和工人对该国与台湾关系破裂感到绝望，因为外交变故威胁到洪都拉斯贝类海产的最大出口市场。

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洪都拉斯的虾海产品经过冷冻后被装入冷藏集装箱运往台湾、墨西哥和欧洲。

左翼总统希奥马拉-卡斯特罗的洪都拉斯是中美洲第五个脱离与台湾建交的中美洲岛国的国家。现在世界上只有13个国家仍与台湾保持外交关系。

在北京强加的 "一个中国 "原则的名义下，洪都拉斯承诺与台湾不再有官方关系，但这似乎为自2008年起生效的与台湾的自由贸易条约敲响了丧钟。

洪都拉斯虾业三分之一以上的产品出口到台湾，价值约1亿美元。虾是在大型人工池塘中饲养的，池水来自附近的丰塞卡湾。从1970年代开始，养虾业蓬勃发展：现在324个养殖场在该地区占据了超过24,500公顷的土地。

洪都拉斯可以把虾转卖到中国。但问题是台湾支付的价格费用是中国的两倍。

在农场和包装及运输工厂之间，该行业代表了大约23000个直接工作，如果算上间接工作，甚至至少多出六倍。

洪都拉斯全国养鱼业协会已经在与当局的几次会议上表示担心，台湾将直接拒绝从这个中美洲小国购买虾子。该协会主席胡安-卡洛斯-哈维尔解释说，他们已经要求洪都拉斯政府给台湾写一封信，要求台湾在断交的情况下继续保持贸易关系。据哈维尔说：政府正在倾听，并愿意寻找解决方案。

据法新社今天称，虾是洪都拉斯的第五大农业综合企业出口产品，仅次于咖啡、香蕉、糖和棕榈油。

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