罪控特朗普：美国人也意见分歧

美国/特朗普

美国新公布的路透社/益普索民意调查显示，对前总统特朗普的起诉在美国人中产生了分歧，但似乎反而增加了特朗普赢得 2024 年大选共和党提名的机会。

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继周二纽约市检察官以 34 项伪造商业记录重罪起诉特朗普之后，由路透社与益普索联合所作民意调查于周三和周四进行。调查发现，49% 的美国人认为检察官追究第一起针对美国总统或前总统的刑事案件是正确的。

路透社报道称，但这一发现凸显了围绕特朗普的许多问题上的政治分歧。大约 84% 的自称为民主党人的人表示，这些指控是值得的，而只有 16% 的共和党人表示同意。

约 40% 的共和党人表示，此案使他们更有可能在 2024 年投票给特朗普，而 12% 的人表示，这使他们不太可能支持他。另有 38% 的人表示没有影响。

特朗普在共和党提名中遥遥领先，58% 的共和党人表示他是他们的首选候选人。这一比例高于周一公布的路透社/益普索调查显示的 48%。没有参加竞选的佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯以 21% 位居第二。

尽管民主党人和共和党人对该案的起诉存在严重分歧，但调查显示，人们坚信特朗普安排向色情明星斯托米丹尼尔斯和模特凯伦麦克杜格尔付款，以使他们对涉嫌婚外情保持沉默。大约 73% 的美国人认为情况会如此，其中包括 55% 的共和党人。

然而，76% 的共和党人认为执法部门的一些人正在努力通过出于政治动机的调查来使特朗普失去竞选合法性，而民主党人的这一比例为 34%。

大约 51% 的受访者，其中只有 18% 的共和党人表示，这些指控应该会使特朗普失去再次竞选总统的资格。

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