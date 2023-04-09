德州州长拟特赦已被定罪的优步司机

赦免

美洲 – 德克萨斯州州长阿伯特（Gregory Wayne Abbott）罕见地表示，他准备赦免一名已被定罪的优步司机。这名被告是陆军中士佩里(Daniel Perry)，2020年7月，他利用个人休息时间开车抵达德州“黑人生命很重要”的示威现场开了5枪杀死了一名示威者福斯特(Garrett Foster)。

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案情是这样的，33岁被告佩里（Daniel Perry）开着优步（Uber）车，他在2020年7月在奥斯汀市中心驾车期间遇上“黑人声明很重要”BLM游行，佩里停车后见多人接近随即开枪，击毙携带AK47自动步枪的28岁白人男子福斯特（Garrett Foster）。辩方律师指，佩里看到有人以武器瞄准他，别无选择只能以手枪自卫。惟示威者当时向警员指，害怕有人驾车撞击他们。 州长准备以他自卫对他赦免。

而控方表示，事发之前，佩里在社交网写下这么一段话：我住的公寓下发生了暴乱，我要在去上班的路上也许会杀几个人。

陪审团上8日裁定佩里谋杀罪成。死者父亲对判决感到满意，并为佩里的家人感到难过。德克萨斯州州长阿伯特上周六在社交网指，只要德州假释及赦免委员会提出请求就会赦免佩里。

2020年5月下旬，多轮抗议运动起因于明州黑人乔治·弗洛伊德（George Floyd）被白人警察压颈致死事件。一个多月后多地持续有抗议活动。

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