美国再次谴责任意拘押《华尔街日报》记者格什科维奇

拘押美记者

国际 – 美国国务院副发言人韦丹·帕特尔（Vedant Patel）10日表示：美国要求被控间谍罪的格什科维奇能够享有领事探视权。在一次例行记者会上，帕特尔表示，“俄罗斯外交部告知美方拘留通知，但没有提及领事探视，这是违反规定的。

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美方再一次谴责任意拘留这名美国记者。

莫斯科一家法院4月8日表示，将听取埃文·格什科维奇(Evan Gershkovich)的律师提出的上诉。这位《华尔街日报》(The Wall Street Journal)记者此前被拘，并被指控从事间谍活动。

格什科维奇的律师就俄罗斯以间谍活动指控将他拘留提出上诉。《华尔街日报》坚决否认对格什科维奇的这一指控。该莫斯科市法院表示，将于4月18日听取上诉案。

该法院可以决定继续将格什科维奇拘留在莫斯科的列福尔托沃监狱(Lefortovo)，或者下令将他转移到另一座监狱，亦或批准让他居家软禁，或批准他保释。《华尔街日报》发言人不予评论格什科维奇的律师就他被拘提出了什么具体请求。

该法院的一位发言人说，根据法律，该法院的最终决定必须公开，但上诉程序可以闭门进行。

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