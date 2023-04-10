美国路易维尔银行大楼发生枪击 至少5死8伤

枪击案

美洲 – 美国肯塔基州路易维尔（Louisville）市中心“老国民银行大楼”(la Old National Bank)10日发生枪击案，警方证实至少5人丧生，死者包括嫌犯，8人受伤。警方表示，“我们仍在尽力查明他是开枪自杀还是被警察杀死。”

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法新社报道， 路易斯维尔市警察局副局长保罗·汉弗莱（Paul Humphrey）在新闻发布会上表示，当天早上在该市市中心一银行发生的枪击事件嫌疑人疑似为银行的前雇员。警方8点30分接到枪击报警，几分钟时间赶到现场，枪手还在开枪。

警方表示，8名伤者已被送往当地医院，其中包括一名员警。开枪歹徒已经死亡，但目前还不清楚死因。

美联社报导，路易维尔都会警察局（Louisville Metro Police Department）稍早在推特上，呼吁民众避开案发区域。

目击者告诉当地WHAS-TV电视台，他们听到楼内传出枪响。从电视台画面可以看到现场聚集多辆警车，WHAS-TV记者表示，他们看到有人被送上救护车带离现场。

肯塔基州长贝希尔（Andy Beshear）推文称正赶往现场，要大家“为所有受影响的家庭和路易维尔市祈祷”。

美国联邦调查局（FBI）说，旗下人员也在回应这起枪击案。

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