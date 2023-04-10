高度机密军事文件外泄泄密者或来自美国

军事文件外泄

美国国防部10日表示，美国机密军事文件外泄构成“严重”安全风险。美国《纽约时报》4月9日刊文称，这批标注“机密”或“高度机密”的文件出自2月底和3月初，包含美国对乌军当前困境的评估、防控弹药的严重短缺，以及俄军在乌东巴赫穆特取得的战果。国防部正在调查外泄的源头。

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五角大楼高级发言人克里斯·米格 (Chris Meagher)表示：这些文件在网上流传的事实代表“对国家安全构成非常严重的风险，并有可能传播虚假信息”。

美国官员正在努力寻找高度机密的军事和情报文件泄露的源头，这些文件已在互联网上传播，其中包括与乌克兰防空系统和以色列情报部门（摩萨德）相关的详细信息。

西方安全专家和美国官员表示，他们怀疑来自美国的某个人可能是泄密事件的幕后黑手。

官员们指出，文件中包含的广泛主题涉及乌克兰、中国、中东和非洲的战争，表明这些文件是从一名美国公民而非盟友那里泄露的。

美国国防部前高级官员迈克尔·马尔罗伊在接受路透社采访时表示，“现在的焦点是，这是来自美国的泄密。因为其中许多文件只有美国拥有。”他还表示，外泄事件是五眼联盟最糟糕的噩梦。

美国有线电视新闻网（CNN）援引知情人士的话称，泄露的文件似乎是在被转移到安全地方之前被匆忙折叠和隐藏起来的。

美国官员表示，调查尚处于初期阶段，他的政府负责人不排除亲俄分子是泄密事件幕后黑手的可能性。这被视为自2013年维基解密泄密事件以来最严重的安全漏洞之一，其中包括超过70万份文件、视频和外交电报。

俄罗斯驻华盛顿大使馆和克里姆林宫并未回应置评请求。

泄密事件曝光后，路透社审查了50多份标有“机密”和“绝密”的文件。这些文件于上个月首次出现在社交媒体上，首先是Discord和4chan平台。尽管其中一些文件是几周前发布的，但《纽约时报》4月7日周五率先报道了此事。

路透社尚未独立核实这些文件的真实性，其中一些文件包含对乌克兰战场伤亡的估计，但它们似乎被修改以把俄罗斯的损失写少。与此同时，目前尚不清楚为什么至少其中一份文件被标记为“非机密”，尽管它包含高度机密的信息。一些文件被标记为“NoForn”，意思是不与外国共享的机密。

除了乌克兰的信息外，这批文件还包括中国、印太军事形势、中东和恐怖主义等机密信息。 这是本周华盛顿及其盟友第二次因此类泄密事件而大为吃惊。

两名美国官员4月9日周日告诉路透社，他们不排除篡改文件以误导调查人员关于文件来源的可能性，或散布可能损害美国安全利益的虚假信息的可能性。

其中一份日期为2月23日，标有“机密”字样，详细说明了乌克兰的S-300防空系统将如何以目前的使用率在5月2日之前耗尽。

这种受到严密保护的信息可能对俄罗斯军队有很大用处。乌克兰表示，其总统和高级安全官员于7日周五会面，讨论防止泄密的方法。

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