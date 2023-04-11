巴西总统卢拉开启访华之旅

政治

拉美 – 巴西总统卢拉将于4月12日至15日对中国进行国事访问。卢拉11日从巴西出发，启程前卢拉在社交媒体上说，这趟行程工作安排很满，以加强跟最大贸易合作伙伴中国之间的联系。

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卢拉原定于上月26日至31日访华，但是因病推迟。外交部发言人汪文斌11日介绍，卢拉总统康复后不久，即率大型代表团来华进行国事访问，充分体现了中巴两国对此访和对发展双边关系的高度重视。

巴西通讯社当地时间10日的节目《巴西之声（Voz do Brasil）》播出了对卢拉的独家专访。专访中，卢拉指出巴西的资源优势，强调了巴西与中国双边关系的重要性，并希望能够扩大与中方的合作范围。

即将访华的卢拉对《巴西之声》表示，巴西将巩固与中国的关系。 我将邀请习近平到巴西进行双边会谈，向他展示我们希望吸引中国投资的项目。他没有具体说明他希望中国国家主席何时访问巴西。

卢拉说：“我们希望中国人能进行投资，以便能在巴西创造新就业机会。”

巴西环球网透露卢拉访中的行程称，卢拉抵达中国13日在上海出席前总统罗塞夫担任金砖国家新开发银行行长的就职典礼，并参观科技公司华为和刚刚落成的书赞桉诺研发与创新中心。

前巴西总统迪尔玛•罗塞夫(Dilma Rousseff) 履新金砖国家新开发银行行长(NDB)。新开发银行也称金砖国家银行，总部位于中国上海。

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