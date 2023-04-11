拜登：不可非法拘押格什科维奇

政治

国际 – 美国总统拜登11日再次抨击俄罗斯以间谍罪关押美国记者格什科维奇，称此种行为“完全是非法的”。在飞往北爱尔兰参加贝尔法斯特协议25周年的专机上，拜登表示，“我们已经明确表示，正在发生的事情是完全非法的。

广告 继续浏览后续

白宫发言人还表示，拜登随后和格什科维奇家人通了电话。拜登不仅会争取让这名《华尔街日报》记者获释；在争取获释的名单中还有美国前海军陆战队队员保罗•韦兰（Paul Whelan）。

2018年12月，保罗•韦兰在俄罗斯首都的五星级的大都会酒店内被捕。俄罗斯法庭在2020年6月以间谍罪判处美国前海军陆战队队员保罗•韦兰（Paul Whelan）16年监禁，美国媒体报道说这是总统普京扣押美国人质的报复行动。

《华尔街日报》方面11日表示，我们感谢拜登总统今天的来电，他向我们保证，美国政府正在竭尽全力尽快让（埃文）回家。俄罗斯安全部门于 3 月 30 日宣布逮捕埃文·格什科维奇。他到底什么时候被抓外界无法得知。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）表示，国务卿布林肯（Antony Blinken）“认定格什科维奇遭任意拘留”。

巴特尔说：“我们呼吁俄罗斯立即释放格什科维奇先生。新闻不是犯罪，我们谴责克里姆林宫持续压迫俄国的独立声音，不断反对真相。”

美国总统拜登先前也在记者询问时呼吁释放格什科维奇。布林肯2日与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）通话时，提及格什科维奇“遭拘留是不可接受”。

为“营救”格什科维奇，卷宗已经交由美国人质事务特使卡斯腾斯（Roger Carstens）处理，为此案提供更多资源。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅