华邮：泄露文件指美国掌握另外4个中国监视气球细节

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据《华盛顿邮报》4月14日引述先前未经报道的绝密（top-secret）情报文件，美国情报机关知道另有多达4个中国“间谍气球”，并且对今年年初飞越美国大陆的那个高空监视气球所具备的性能仍存有疑问。第二份绝密文件称，另一个气球在此前未报道的事件中飞越一个美国航母打击群，第三个气球在南中国海坠毁，但该文件没有提供相关气球发射日期的具体信息。

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涉嫌泄露大批美国政府机密文件的美国空军国民警卫队队员特谢拉（Jack Teixeira）在Discord聊天室泄露的一份文件显示，今年年初飞越美国的中国高空监视气球被美国情报机构称为“基林-23”（Killeen-23），在它被击落的一个多星期后，美国政府仍未识别其所携带的一系列传感器和天线。现年21岁的特谢拉13日在家中被捕后，于美东时间14日出庭。目前，特谢拉被控两项罪名：未经授权保留和传输国防信息，以及未经授权移动机密信息和国防材料。报导指，相关第二份绝密文件称，另一个气球在此前未报道的事件中飞越一个美国航母打击群，第三个气球在南海坠毁，但该文件没有提供相关气球发射日期的具体信息。

一份由美国国家地理空间情报局（NGA）制作的、日期为2月15日的文件，即美国空军击落飞越美国大陆的那个气球10天后——包含了迄今为止当局对“基林-23”和前几年的两个气球的最详细的评估，这两个气球被美方给予代号“布尔杰-21”（Bulger-21）和“阿卡多-21”（Accardo-21）。报导指，从文件中不清楚“布尔杰-21”和“阿卡多-21”是否是飞越美国航母打击群或坠落南海的那两个气球。

美国国家地理空间情报局的文件指出，“布尔杰-21”携带了复杂的监视设备，从2021年12月到2022年5月环游地球。文件称，“阿卡多-21”携带了类似的设备以及一个“箔衬装有万向接头的”传感器。一位匿名的美国官员向该报表示，当局对这种气球的命名惯例是按字母顺序排列的，从A到Z。上文提到的这些气球似乎是以美国历史上臭名昭著的罪犯命名的，包括二十世纪芝加哥犯罪集团老大阿卡多（Tony Accardo）、马萨诸塞州帮派老大布尔杰（James Whitey Bulger）和波士顿市南部黑帮老大基林（Donald Killeen）。

报导指，情报分析员在给似乎是飞越美国大陆上空的气球作注解，评估它可以产生足够的能量来操作“任何”监视和侦察技术，包括一种可以在夜间和透过云层和薄的材料看的雷达。该照片估计是从U-2间谍飞机上拍摄的。中国气球飞越美国航母打击群的事件将在美国国会引起质疑，共和党人抓住“间谍气球”问题指责拜登总统未能吓阻中方的间谍活动。美国国防部和美国国家情报总监办公室拒绝发表评论。

《华盛顿邮报》报导称，根据截获通信编写的第三份文件显示，中国高空监视气球在今年1月下旬侵入美国领空的事件或使中国政府的一些人措手不及。该文件评估称，中国军方对这次气球入侵事件的了解可能“严重封闭”（heavily stovepiped），因为中国军方缺乏对监视气球计划的“强有力的高层”监督。该文件补充称，中国政府中的一些人认为其外交部对危机的反应不力，使该危机“引起轰动”。

《华盛顿邮报》从涉事Discord聊天室中发布的大量机密文件图片中获取了这些文件，Discord 是一种深受游戏玩家欢迎的群聊服务。该文件是以前未报道过的新信息的一部分。遭泄露的美国国家地理空间情报局文件包含一张由“布尔杰-21”拍摄的图像，该图像似乎直接将这种气球与东莞凌空遥感科技有限公司联系起来。该报称，这一公司是美国商务部2月份因气球事件制裁的六家中国公司之一。

美国官员此前告诉《华盛顿邮报》称，中国军方已经运作了一个庞大的监视气球项目数年，其中一部分是在海南进行。但美国国家地理空间情报局的文件中值得注意的是，其没有提到的内容，反映出美国政府可能对中国气球的能力缺乏了解，至少在今年2月中旬是这样。美国海军和执法部门从气球坠落的南卡州海岸找到了碎片，但拒绝透露到底回收了多少该气球的有效载荷。

报导称，遭泄露的美国国家地理空间情报局文件指出，“布尔杰-21”包含一个直径为1.2米的抛物面碟形天线，几个不明的传感器，以及一个疑似桅杆天线。该文件称，美国政府“没有收集到‘基林-23’（气球）有效载荷底部的图像，无法分析出光学传感器”。缺乏关于该气球监视能力的详细结论使人们对拜登政府作出，让气球飞越美国大陆再将其击落的决定产生质疑。美国国防部当时将这一行动解释为收集额外情报的机会。根据该文件，隶属于美国空军的国家空间情报中心的工程师们评估说，“基林-23”气球的太阳能电池板可以产生高达1万瓦的太阳能，足以操作任何监视能力，包括合成孔径雷达。

报导指，合成孔径雷达（SAR），向地球发送微波脉冲以生成图像。与传统的光学传感器不同，这使得该雷达能够在夜间返回图像，并能穿透云层、烟雾、表土、冰和雪。合成孔径雷达也被证明可以穿透薄的材料，包括防水布，显示出下面的物体。美国圣路易斯华盛顿大学副教授、遥感专家伯恩（Paul Byrne）向该报表示，中国气球能够产生的能量是“巨大的”。其大约是尝试将互联网服务提供给全球用户的谷歌“Project Loon”等气球产生的能量的100倍，是一些轨道合成孔径雷达卫星产生的能量的近两倍。

伯恩说，但该气球可能获得的合成孔径雷达数据与卫星的数据不会有太大差别，这表明它可能携带了另一个成像系统，如照相机，这将获得优势。该文件指出，“布尔杰-21”携带了一个“具有缩放能力的全动态视频有效载荷”。伯恩说，这些气球提供了一种“有效的监视方式”，因为它们可以获得更高分辨率的数据，而且它们的发射比将卫星送入太空“更安静”。

报导称，中国军事研究人员多年来一直在撰述关于在“近太空”飞行器上部署合成孔径雷达能力的优势。《解放军报》在2020年9月发表的一篇文章描述了飞艇和气球如何装载雷达和光电监视设备来探测打击目标。报导指，遭泄露的美国国家地理空间情报局文件还包含了一张从“基林-23”顶部伸出的直径约为0.75米的“不明结构”的特写图片，其目的尚不清楚。

报导还提及，被泄露文件中的一张照片被描述为来自“布尔杰-21”的“商业供应商图片”，其中包含东莞凌空遥感科技有限公司的标志和中文文字“静态平流层星座系统”，指的是可以作为卫星通信和观察的替代物的气球网络。目前还不清楚这张图片是从哪里获得的，也不清楚它描述的是什么系统，但它似乎是该公司与一个“间谍气球”之间的第一个直接联系。《华盛顿邮报》无法在东莞凌空遥感科技有限公司网站的缓存版本中确认“布尔杰-21”的图像，其官网在该公司受到美方制裁后不久就被关闭了。

报导称，这些文件都没有提供飞越美国航母打击群的气球的名称或日期。根据公开的政府信息，“尼米兹”号航母打击群曾于今年1月和2月被部署在西太平洋。美国政府在2月份向国会通报了中国高空监视气球此前几次入侵美国领空的情况，包括在得克萨斯州、佛罗里达州、夏威夷和关岛附近。美国国防部拒绝就其航母打击群被气球飞越发表评论。

此前，中国外交部就进入美国领空的气球事件多次表示，“中方对美方使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议”，并称“该飞艇属民用性质，因不可抗力进入美国，完全是意外情况”。

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