马斯克今要首发巨重星际飞船火箭系统到太空试游

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美国人马斯克(Elon Musk) 今天准备发射 SpaceX的星际飞船火箭系统，今天17日早些时候做最后检查与发射准备。马斯克要将其强大的新型星际飞船火箭系统发射到太空，这是一次短暂无人试飞，但备受关注。有推迟升空的可能。

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据路透社今天报道说，这艘两级火箭飞船比自由女神像还高出120 米，原定于美国东部时间上午 8 点开放的两小时发射窗口期间从德克萨斯州博卡奇卡的 SpaceX 设施发射升空（ 1200 格林威治标准时间）。

该测试任务，无论其目标是否完全实现，都代表着 SpaceX 将人类送上月球并最终送往火星的雄心壮志迈入一个重要里程碑，专家称这也是 NASA 旨在整合星际飞船的更新太空飞行计划的核心目标。

路透社说，但 SpaceX 面临着巨大的挑战。发射一艘航天器，如果它成功离开地面，它将立即成为地球上最强大的火箭。

周日晚上，马斯克在 Twitter 上对一位粉丝说：期待成功，但最好的情况将提供有关星际飞船如何上升到太空以及它将如何飞回地球的关键数据。但他说：“明天可能不会成功。因为这是一件非常困难的事情。”

周日晚上，马斯克还表示，虽然预计周一发射，但推迟飞行更有可能。SpaceX 在星期二和星期三有大致相同时间的备用发射窗口。

近年来，星际飞船的原型已经在地球上空进行了五次高达 6 英里（10 公里）的子太空飞行，但超重型助推器从未离开过地面。2 月，SpaceX 对助推器进行了试射，将其 33 个 Raptor 发动机中的 31 个点燃大约 10 秒。

就在上周五，美国联邦航空管理局颁发了全堆叠火箭系统首次试飞许可，为期待已久的发射扫清了最后的监管障碍。

如果今天一切按计划进行，所有 33 个 Raptor 发动机将同时点火，推动星际飞船升空并飞行，按计划绕地球一周，然后重新进入大气层，再以大约 60 秒的超音速自由落体进入太平洋距夏威夷北部岛屿 97 公里（97 公里）。

在与星际飞船分离后，超重型助推器预计将在坠入墨西哥湾之前开始执行受控返回飞行。

被赞誉为疯人的马斯克描述这艘太空船将像流星一样飞回来。但需要多次太空长途旅行。这只是第一步。”

按照设计，星际飞船Starship 火箭的威力几乎是美国宇航局自己的太空发射系统 (SLS) 的两倍，该系统于 11 月首次无人驾驶进入轨道，将一艘名为猎户座的美国宇航局游轮送往月球周围进行为期 10 天的航行。

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