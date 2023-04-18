拜登邀被击伤的16岁黑人少年到白宫“做客”

枪支管理

美洲 – 美国总统拜登邀请按错门铃遭84岁白人屋主枪击的黑人少年到白宫“做客”。18日拜登推文说，亚尔（Ralph Yarl）等你感觉好些的时候我将邀请你在白宫和我会面。

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美国密苏里州一名16岁黑人少年亚尔（Ralph Yarl）上个星期因按错门铃，遭一名84岁白人男子枪伤。检方17日宣布起诉嫌犯两项重罪，最高可能面临终身监禁，并对他发出追缉令，赏金20万美元。检方指本案有“种族成分”。老人在案发后一度被捕却随即获释，不满的民众已上街示威两天。

路透社、美国有线电视新闻网（CNN）报导，检察官汤普森（Zachary Thompson）周一在记者会表示，受害者亚尔（Ralph Yarl）上周四（4/13）晚间10时左右要去接他的一对双胞胎弟弟，但因看错地址，将 115th Terrace看成 115th Street，结果来到白人老人莱斯特（Andrew Lester）位在堪萨斯城郊区的家门口。

亚尔上周五在医院警方表示，当时他按了门铃后便静静等候，过了很久以后门才打开，老人拿着一把枪，亚尔立刻头部中弹倒地。

莱斯特用32口径的左轮手枪，透过玻璃门对亚尔开了两枪，亚尔的左额与右臂中弹受伤。汤普森说，看来亚尔并未跨过门槛进入莱斯特家，双方也没有交谈。

莱斯特遭起诉一项一级伤害罪与一项一级持枪从事犯罪行为，前者可能面临终身监禁，后者最高可判刑15年。检方表示，涉及种族歧视的仇恨罪在密苏里州较上述两项罪名为轻，不会以仇恨罪名起诉。

莱斯特在13日当天曾被捕，但不到两小时即获释，当地民众已为此示威两天。检方周一宣布起诉时发出追缉令，悬赏20万美元。

16岁的亚尔据称是优异学生，具音乐天分。

示威者周一也来到莱斯特家门前，高喊“黑人的命正在遇袭”，“站起来，反击”。

美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）也在推特表示：“没有一个孩子应该活在按错门铃就可能遭枪击的恐惧中。”

密苏里州法律允许民众用武力保卫家园，抵御疑似入侵者，但规定除非合理相信遭遇死亡或严重身体伤害，认定有必要自卫或防卫他人，否则不得使用致命武器。

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