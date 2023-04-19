加拿大公务员举行大罢工

公务员罢工

美洲 – 加拿大全国各地超过10万联邦政府雇员开始罢工。这是该国历史上最大规模的公务员罢工活动。

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全国各地有250多个联邦机构职工参加了罢工活动。工作涉及维护安全等基本服务的4万多员工仍需上班，但是预计报税和护照审批发放等服务将受到影响。32岁的皮埃尔对法新社记者表示，大家都知道生活太贵了，政府必须让职工感觉到工作有价值。另一名不愿意透露姓氏的国家职员表示，公共服务是集体财富的一部分，不能任其恶化”。

一位名叫法塔的公务员告诉记者，不能忽视远程办公，我们要求加工资。罢工活动影响到了申请护照、办理移民和报税单的人。一些离港粮食检查员也加入到罢工行列。加拿大是小麦和油菜籽的主要出口国。

政府方面负责谈判的加拿大财政委员会秘书处星期二夜里发表公告说，政府已经为达成协议尽一切努力。

在罢工对社会影响过大时，政府可以提交强制复工法案，通过立法结束罢工。但是这一次新民主党已经明确表示不会在众议院投票时支持任何一个强制复工法案。这意味着自由党政府作为少数政府，除非获得保守党的支持，否则反倒会让强制复工法案投票变成信任投票，导致政府垮台。

加拿大总理特鲁多表示，他尊重职工罢工权，但希望工会代表不中止谈判。

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