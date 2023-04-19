卢拉被迫从中国的“豪言壮语”退后改批普京入侵乌克兰

巴西/乌克兰/俄罗斯/中国

巴西总统卢拉在刚刚结束的对中国的访问中所作出的多个雷人讲话，遭到多方批评。直接与美国反弹有关的，是美国言辞谴责卢拉在北京指责欧盟与美国应当对乌克兰战争延宕负责的讲话。卢拉当时批评欧美向乌克兰提供援助，导致乌克兰有力量持续抵抗俄罗斯侵略。在美国的压力下，卢拉选择在俄罗斯外长拉夫罗夫结束对巴西的访问离开后，昨天稍晚作出表态，批评俄罗斯侵略乌克兰。

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在美国批评者以 "呼应俄罗斯和中国的宣传 "为由的抨击下，巴西总统卢拉星期二明确谴责俄罗斯 "侵犯乌克兰的领土完整"。

周一，美国国家安全委员会发言人约翰-柯比对巴西总统卢拉在访问中国期间的言论作出反应，当时卢拉指责美国在乌克兰 "鼓励战争"，并表示美国应该转而 "开始谈论和平"。但卢拉的这一批评被指控是与莫斯科和北京的说法相呼应，中国与俄罗斯指责西方国家应该为为2022年2月俄罗斯入侵乌克兰而开始的战争负责。

与几个西方大国不同，巴西从未对俄罗斯实施金融制裁或同意向基辅提供军需弹药，并试图像中国一样将自己定位为调解人。

周二，在为访问巴西的罗马尼亚总统约哈尼斯举行的午餐会上，卢拉乘机重申了他对和平的渴望：在谴责俄罗斯对乌克兰领土完整的侵犯的同时，巴西政府捍卫通过谈判解决冲突的政治方案。

但卢拉的首席外交政策顾问塞尔索-阿莫林(Celso Amorim)将柯比的言论描述为 "荒谬"。阿莫林告诉GloboNews，"我们虽然与俄罗斯有一些共同点，但巴西本届政府一直批评俄罗斯对乌克兰入侵，"阿莫林也是卢拉前两届总统任期（2003-2010）时的前外交部长。

周一，巴西外交部长毛罗-维埃拉在接见俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫后，称巴西已经拒绝了美国发言人的批评。他说，"我不知道柯比是如何或为什么得出巴西不批俄罗斯侵略乌克兰这个结论的。但我完全不同意。"不过他没有明确说明他与拉夫罗夫会见时是否也谴责了俄罗斯对乌克兰发动侵略战争。

法新社说，在访问巴西期间，拉夫罗夫感谢 "巴西对寻求解决这一乌克兰战争冲突的贡献"。

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